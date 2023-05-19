Неожиданная польза: чем порадует молодой картофель

В супермаркетах и на рынках уже появляется первый молодой картофель. Совсем скоро его станет очень много.

На самом деле он более полезен, чем той, который собирают позже. 24 канал рассказывает, почему следует добавить ранний картофель в свой недельный рацион, даже несмотря на то, что по состоянию на середину мая его стоимость достигает 45 – 50 гривен за килограмм.

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Какая польза от молодого картофеля

Главная особенность такого картофеля – тоненькая, полупрозрачная и очень нежная кожура. Именно это отличает его от "старого". Едва ли не основным минусом является сезонность овоща.

Молодой картофель содержит втрое больше, чем переживший зиму, витамина С, который положительно влияет на иммунитет. А еще в нем вы найдете биофлавоноиды, витамины A, B1, B2, B5, B6 (витамины группы B укрепляют нервную систему и улучшают работу сердца), E, K, ниацин, холин, фолиевая кислота, фосфор.

Этот овощ порадует малым количеством простых сахаров, жиров, крахмала, углеводов, что подойдет людям, которые следят за своим питанием и фигурой. А калий будет способствовать выведению излишней жидкости из организма.

Более того, в 100 граммах сырого продукта 61 килокалория, а в 100 граммах отварного – 75 – 90. Хоть он и диетический, однако всему есть мера. Его дневная норма – не больше 300 граммов.



Ранний картофель чрезвычайно полезный / Фото Pexels

Какой вред

Один из самых больших минусов – картофель часто может быть выращен на нитратах, поэтому рекомендуется покупать экологически чистый, если не хотите иметь проблем со здоровьем, в частности токсический гепатит. Также нужно выбирать картофель без зеленых пятен, которые являются ядовитыми, ведь свидетельствуют, что в продукте есть салонин.

Противопоказан молодой картофель людям с:

обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта;

пониженной кислотностью желудочного сока;

склонностью к аллергическим реакциям;

индивидуальной непереносимостью;

желчнокаменной болезнью;

склонностью к диарее;

панкреатитом.

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Как лучше хранить и готовить

Чтобы ранний картофель быстро не портился, храните в темном прохладном месте в течение 2 – 3 дней. Прекрасный вариант – нижняя полка холодильника.

Перед приготовлением его следует поместить в прохладную воду на 30 минут, что приведет к снижению концентрации нитратов. Лучше всего картофель отваривать и запекать в течение 15 – 20 минут.