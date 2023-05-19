Чтобы с еще большей охотой употреблять мед или полюбить с нуля, рассказываем о 6 его преимуществах для здоровья. Некоторые вас приятно удивят.

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Почему нужно есть мед

Питательные вещества

Мед – это по существу сахар, но без жиров и только с незначительным количеством белков и клетчатки. Несмотря на это, в нем полезные для здоровья растительные соединения – полифенолы, позволяющие запускать биохимические процессы, приводящие к профилактике заболеваний, очищению от токсинов, ускорению метаболизма.

В одной столовой ложке меда, то есть в 20 граммах, вы найдете:

61 калорию;

0 граммов жиров;

0 граммов белков;

17 граммов углеводов;

0 граммов клетчатки;

1% дневной нормы рибофлавина;

1% дневной нормы меди.

Антиоксиданты

Минимально обработанный мед содержит много важных биологически активных растительных соединений и антиоксидантов, таких как флавоноиды и фенольные кислоты. Темные сорта, как правило, содержат больше антиоксидантов, чем светлые. Они уменьшают риск преждевременного старения, диабета второго типа и заболеваний сердца.



Уже добавляйте мед в свой рацион / Фото Pexels

Воздействие на уровень сахара в крови

Употреблять мед лучше, чем сахар. Хотя он повышает его уровень в крови, но вышеупомянутые антиоксиданты защищают от метаболического синдрома и диабета 2 типа. Также ученые обнаружили, что пчелиный продукт может повышать уровень адипонектина – гормона, уменьшающего воспаление и улучшающего регуляцию уровня сахара в крови.

Здоровье сердца

Мед может помочь снизить кровяное давление, улучшить уровень жира в крови, регулировать сердцебиение и предотвратить гибель здоровых клеток. Все эти факторы улучшают работу и здоровье сердца, хотя требуется больше исследований на эту тему.

Борьба с кашлем

Мед может стать отличным помощником при кашле у детей и даже улучшить сон во время болезни. Однако, не давайте продукт детям до 1 года из-за риска ботулизма.

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Легко добавить в рацион

Не нужно ничего придумывать. Мед отлично подходит для подслащения простого йогурта, кофе или чая, использования в кулинарии и выпечке.