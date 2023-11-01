Конечно, боль в горле может появиться не только из-за простуды, но и вследствие сезонной аллергии, кислотного рефлюкса или просто сухого воздуха. Но независимо от причины эти боли неудобны и болезненны. Врач Дженнифер Логан поделилась способами, которые помогут избавиться от этого неприятного симптома.

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Полоскание горла соленой водой

Да, оказывается, первое, что вам стоит сделать, когда вы начинаете чувствовать перение в горле, так это начать полоскать его соленой водой. Эффективность этого метода подтвердил и доктор медицинских наук Омид Мехдизаде.

Этот метод отлично очищает слизь, а также вирусы и бактерии; полоскание горло также похоже на физическое орошение, то есть помогает удалить все болезненные микроорганизмы с поверхности горла, вызывающие боль и зуд.

Одно из исследований даже показало, что полоскание горла соленой водой может сократить продолжительность простуды на два дня и уменьшить воспаление.

Пейте воду

Это очень очевидный способ устранения боли в горле, но далеко не все люди им пользуются. При простуде пить достаточное количество воды особенно важно, ведь это помогает образовывать слизь и слюну, которые покроют горло и защитят от боли.

Доктор Мехдизаде даже рассказал, что у пациентов, которые жалуются на боль в горле из-за того, что пьют всего по одному стакану воды в день.

Съешьте ложку меда

Обычная ложка меда может помочь при боли в горле посильнее, чем вы думаете. На самом деле мед является очень эффективным домашним средством от простуды, ведь действует как антисептик – то есть останавливает или замедляет рост микробов.

Добавление меда к лечению простуды может существенно снизить симптомы инфекций верхних дыхательных путей, и эту информацию подтвердило немало. исследований.



Мед может облегчить боль в горле / Фото Pexels

Кроме того, мед может покрыть заднюю стенку горла и облегчить боль. Для того чтобы использовать его, вы можете просто съесть этот продукт, или смешать его с теплым напитком. И помните о том, что мед нельзя давать младенцам до 1 года, ведь он может вызвать у них болезнь, называемую ботулизмом.

Съешьте что-нибудь холодное

Конечно, вам приходилось слышать о том, что горячий чай может помочь во время простуды. Да, оказывается, и холодные блюда могут уменьшить боль в горле. Если вы съедите немного мороженого, это может существенно снизить дискомфорт, воспаление и раздражение.