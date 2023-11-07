Вы будете удивлены, сколько всего о состоянии вашего организма могут поведать одни только ваши ногти. Доктор медицинских наук и дерматологиня Дебра Джалиман рассказала, какие симптомы не следует игнорировать.

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Желтые ногти

Желтыми ваши ногти могут стать по нескольким причинам. Прежде всего, это может произойти само по себе через возраст, однако иногда причиной становятся лаки для ногтей или частое использование гель-лака. Итак, если у вас появились желтые ногти, попробуйте несколько месяцев отдохнуть от посещения салона и дать своим ногтям время восстановиться.

Также в желтый цвет ногти может окрасить курение. Исправить цвет ваших ногтей в таком случае поможет отказ от этой привычки.

Впрочем, существует еще одна вероятная причина желтизны ногтей – синдром желтых ногтей. По данным Информационный центр генетических и редких заболеваний обычно этот синдром сопровождается утолщением ногтей и проблемами с дыханием и отеком конечностей. В таком случае следует обратиться за медицинской помощью.

Сухие и потрескавшиеся ногти

Мягкие, ломкие ногти могут возникнуть из-за сухости ногтевой пластины. Это может быть из-за плавания, чрезмерного использования жидкости для снятия лака, частого мытья посуды без перчаток или просто жизни в среде с низкой влажностью,

– поделилась дерматологиня Джалиман.

Впрочем, иногда ломкость ногтей могут вызвать химические вещества. Впрочем, если ваши ногти ломкие постоянно, вам следует поговорить с врачом.

Для того чтобы сделать ногти более крепкими, вам следует использовать увлажняющие лосьоны и масла, ведь ногти, как и кожа, будут впитывать питательные вещества, которые защитят их в будущем.

Белые пятна

Вы точно подмечали, что иногда на ваших ногтях появляются белые пятна, и обычно они не значительны. Научное название этого явления – лейконихия, и в большинстве своем оно вполне безопасно.

Многие считают, что белые пятна на ногтях свидетельствуют о недостатке кальция в организме, однако это не так. Часто эти пятна являются просто следствием небольшой травмы ногтя – например, когда вы ударяетесь о пальцем.



Пятна на ногтях могут появиться из-за травм / Фото Pexels

Несмотря на то, что лейконихия безопасна, иногда она может являться признаком более серьезных заболеваний – в частности печеночной или почечной недостаточности. Поэтому обращение к специалисту – лучший способ определить причину появления белых пятен на ногтях.

Горизонтальные или вертикальные полоски

У некоторых людей на ногтях появляются горизонтальные или вертикальные полоски, и эти выступы обычно являются следствием травм ногтя. Но если эти полоски появляются на нескольких ногтях, это может также свидетельствовать о более серьезной болезни.

Горизонтальные выступы на ногте более известны как линии Бо, и они возникают из-за снижения активности матрицы ногтей – это происходит тогда, когда ваше тело работает сверхурочно, чтобы бороться с болезнью. Кроме того, такие линии могут быть вызваны реакцией на определенные лекарства, например, если человек недавно проходил химиотерапию.