Все мы привыкли слышать о вреде ультрафиолета для кожи, но мало кто говорит об этом в контексте глаз. Как показывает статистика, лишь меньшая часть людей, которые покупают солнцезащитные очки, проверяет их функцию защиты от ультрафиолетового света. Чтобы улучшить эти цифры, подсказываем, как выбрать стильный и правильный аксессуар, который защитит глаза.

Влияние УФ на глаза может привести к фотокератиту (ожогу роговицы) или повысить риск развития катаракты, онкологических заболеваний (увеальной меланомы). Этими состояниями могут страдать все, но существуют люди с повышенным риском.

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К этой категории относятся:

люди со светлыми глазами;

пациенты после оперативных вмешательств (удаление катаракты);

профессии, при которых используется искусственное ультрафиолетовое излучение или длительное пребывание на улице (спортсмены);

люди, которые принимают фотосенсибилизирующие препараты.

Максимально высокие дозы УФ-излучения мы получаем в середине дня.

Вот рекомендации, которые помогут выбрать очки, что по-настоящему защищают:

1. 100% защита

Линзы должны блокировать 100% вредного излучения. Преимущественно на очках это представлено информации в инструкции или на этикетке, где указано – UV 400.

Как проверить действительно ли на ваших очках есть УФ-фильтр, кроме маркировки? В магазинах оптики это возможно сделать на специальном приборе – спектрометре.

2. Больше – лучше

Чем большее покрытие от солнцезащитных очков, тем меньше вреда от солнца. Но помните о комфорте.

3. Темные линзы не защищают лучше, а могут и совсем не блокировать УФ-лучи

Некоторые очки оснащены янтарными, зелеными или серыми линзами, тем самым они увеличивают контраст, что может быть полезно для спортсменов.

4. Поляризационные линзы блокируют солнечные блики, а не УФ-лучи

Это не обеспечивает большей защиты от солнца, но делает вождение авто или пребывание на воде безопаснее и приятнее.

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Кроме правильно подобранных очков, не забывайте о простых, но надежных методах – находитесь в тени, избегайте прямых солнечных лучей с 10 – 16:00, носите головной убор, одежду с длинными рукавами / брюки (также специальную одежду с защитой от УФ), наносите солнцезащитное средство для кожи, когда это необходимо.