Чаще всего причина отеков и морщин спрятана внутри организма. Это может быть следствием заболевания почек, проблем со сном, длительного стресса, вредных привычек, неправильного образа жизни. Поэтому прежде чем направиться к пластическому хирургу, придется обратиться к врачу, сдать соответствующие анализы и при необходимости пройти курс лечения.
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1. Какие методы помогут решить проблему мешков под глазами для молодой кожи
Как устранить мешки под глазами / Фото Pexels
В любом возрасте пластическая операция выполняется строго по медицинским показаниям. Наличие мешков под глазами является прямым показанием к выполнению блефаропластики.
Учитывая молодой возраст, будет достаточно трансконъюктивальной пластики век, которая предусматривает удаление грыж без внешнего разреза. Операция малотравматична, а период восстановления длится всего 1 неделю.
В случае углубленной носослезной борозды, возможно проведение быстрой коррекции собственной жировой тканью пациента.
2. Помогут ли инъекции и другие аппаратные процедуры, если под глазами много лишней кожи
Если у пациента явно выраженные избытки кожи, которые собираются в одну складку при улыбке, рекомендуется сделать блефаропластику, поскольку возможности аппаратных методов в таком случае ограничены.
Операция за один раз устранит проблему излишков кожи, а уже следующие процедуры, включая инъекции, помогут продлить результат и улучшить качество кожи.
3. Как избавиться от "гусиных лапок"
Как избавиться от "гусиных лапок" / Фото lifescapepremier
Для устранения мимических сморчков поможет:
- ботулотоксин,
- гиалуроновая кислота при мезотерапии,
- радиочастотный лифтинг.
Лучше подойти к проблеме комплексно. Сделать RF-лифтинг, который запустит процесс выработки молодого коллагена, совместив его с мезотерапией, которая улучшает состояние кожи, и ботулинотерапией, которая устранит привычку жмурить глаза.