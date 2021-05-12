Чаще всего причина отеков и морщин спрятана внутри организма. Это может быть следствием заболевания почек, проблем со сном, длительного стресса, вредных привычек, неправильного образа жизни. Поэтому прежде чем направиться к пластическому хирургу, придется обратиться к врачу, сдать соответствующие анализы и при необходимости пройти курс лечения.

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1. Какие методы помогут решить проблему мешков под глазами для молодой кожи



Как устранить мешки под глазами / Фото Pexels

В любом возрасте пластическая операция выполняется строго по медицинским показаниям. Наличие мешков под глазами является прямым показанием к выполнению блефаропластики.

Учитывая молодой возраст, будет достаточно трансконъюктивальной пластики век, которая предусматривает удаление грыж без внешнего разреза. Операция малотравматична, а период восстановления длится всего 1 неделю.

В случае углубленной носослезной борозды, возможно проведение быстрой коррекции собственной жировой тканью пациента.

2. Помогут ли инъекции и другие аппаратные процедуры, если под глазами много лишней кожи

Если у пациента явно выраженные избытки кожи, которые собираются в одну складку при улыбке, рекомендуется сделать блефаропластику, поскольку возможности аппаратных методов в таком случае ограничены.

Операция за один раз устранит проблему излишков кожи, а уже следующие процедуры, включая инъекции, помогут продлить результат и улучшить качество кожи.

3. Как избавиться от "гусиных лапок"



Как избавиться от "гусиных лапок" / Фото lifescapepremier

Для устранения мимических сморчков поможет:

ботулотоксин,

гиалуроновая кислота при мезотерапии,

радиочастотный лифтинг.

Лучше подойти к проблеме комплексно. Сделать RF-лифтинг, который запустит процесс выработки молодого коллагена, совместив его с мезотерапией, которая улучшает состояние кожи, и ботулинотерапией, которая устранит привычку жмурить глаза.