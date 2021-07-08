Запах кофе и шоколад: 7 эффективных методов, которые помогут преодолеть стресс

Безумный график и ежедневная куча дел могут повлиять на стрессовое состояние человека. Как уменьшить напряжение – читайте в материале.

Запах кофе

Многие кофе использует преимущественно для того, чтобы проснуться утром. Согласно исследованию 2008 года, аромат кофейных зерен может помочь справиться со стрессом. Это возможно благодаря определенным антиоксидантам, которые чувствует человек.

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Авокадо

Это не только вкусная еда, но и возможность снизить уровень стресса. Авокадо имеет мононасыщенные жиры, что помогают снизить давление. Кроме того, имеет большее количество калия, чем банан.

Зеленый чай

Этот напиток недаром часто ассоциируется с ощущением покоя. Согласно исследованию 2007 года, зеленый чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая может влиять на психическое состояние человека при стрессе.



Зеленый чай / Фото Science of Skin

Активная дорога на работу

Исследования показывают, что те, кто достаются места работы не просто сидя в кресле автомобиля или общественного транспорта, а крутя педали велосипеда или пешком, в течение дня испытывают меньше стресса. Тогда они лучше концентрируются на своих задачах. Чем больше движения получаете в течение дня, тем меньше напряжения будете чувствовать.

Йога

Дома или в студии – занятия йогой непременно поможет расслабиться. Практик очень много, поэтому можно легко подобрать любой вид под свои предпочтения. Например, йога смеха, может уменьшить вариабельность сердечного ритма.



Йога / Фото Khojdeal

Прогулка в парке

Прогулка на природе может быть терапевтической для тех, кто страдает от тревоги и депрессии. Даже может помочь повысить эффективность выполнения задач. Поэтому следует выделять время на небольшую прогулку.

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Шоколад

Какао повышает уровень закиси азота в организме, а это способствует снижению давления. Кроме того, употребление сладкого снижает уровень гормона стресса кортизола и даже может укрепить сердце.