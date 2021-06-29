Признаки низкой самооценки

• Неуверенность в себе

Человек с низкой самооценкой, как правило, неуверенный в себе. То есть он не чувствует себя комфортно и не полагается на себя во время различных вызовов жизни.

Важно Как повысить и укрепить уверенность в себе: 5 эффективных методов

• Отсутствие контроля

Люди с низкой самооценкой часто чувствуют, что они мало контролируют свою жизнь или то, что с ними происходит. Это может быть связано с тем, что они думают будто, имеют мало возможностей для изменений.

Они могут чувствовать, что бессильны что-либо сделать для решения своих проблем.

• Отрицательное социальное сравнение

Сравнение себя с другими может оказать негативное влияние на самооценку. Люди с низкой самооценкой чаще сравнивают себя с теми, кто, по их мнению, лучше их самих.



Сравнение себя с другими / Фото Shutterstock​

Иногда эти сравнения могут быть источником информации и вдохновения для совершенствования. Однако, если у человека остаются ощущение безнадежности, это может сдерживать самооценку.

• Проблемы с просьбой того, что вам нужно

Когда человек имеет низкую самооценку, ему может быть сложно просить о том, что хочет. Ведь чувствует в этот момент, что не заслуживает помощи. Кроме того, он не ставит в приоритет собственные желания.

• Сомнения в себе

Даже после принятия решения люди с низкой самооценкой часто беспокоятся о том, что сделали неправильный выбор.

Они сомневаются в собственном мнении и часто полагаются на то, что думают, вместо того, чтобы придерживаться своего выбора.

• Проблемы с принятием комплиментов

Исследование 2017 года показало, что низкая самооценка напрямую связана с невозможностью принять комплименты или воспользоваться ими.

Такие положительные отзывы часто вызывают у человека подозрение и недоверие. Ведь комплименты не соответствуют его представлениям о себе.

• Негативные разговоры с самим собой

Низкая самооценка заставляет человека концентрироваться на своих недостатках, а не на сильных сторонах. Вместо того чтобы строить с собой положительный внутренний диалог, он может сказать о себе что-то негативное.



Негативные разговоры с самим собой / Фото Buy Followers Guide

Кроме того, обвиняет себя, когда что-то идет не так и находит недостатки в тех аспектах, которые касаются его.

• Страх неудачи

Человек с низкой самооценкой сомневается в своих возможностях добиваться успеха. Он, как правило, либо избегает проблем, или быстро сдается, не особенно стараясь.

• Плохой прогноз

Низкая самооценка также заставляет думать, что есть мало шансов на лучшее будущее. Это чувство безнадежности может негативно повлиять на поведение человека и помешать достичь положительных изменений в жизни.

• Отсутствие границ

Человеку, который не ценит себя, бывает трудно устанавливать границы с другими. Он может чувствовать себя виноватым или бояться, что перестанет нравиться другим, если попытается установить или поддерживать границы.

Отсутствие уважения не только усиливает стресс, но и может заставить человека чувствовать себя менее ценным.

Интересно Прекратите диагностировать людей по картинке, – 9 цитат знаменитостей plus-size

• Желание угодить другим

Это также может быть еще одним распространенным симптомом низкой самооценки. Чтобы получить внешнее признание, люди, которые не очень довольны собой, могут сделать все возможное, чтобы убедиться, что другие люди чувствуют себя комфортно и счастливо.

Это часто провоцирует пренебрежение собственными потребностями и чувство вины за отказ.