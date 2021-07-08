Запах кави та шоколад: 7 дієвих методів, які допоможуть подолати стрес

Шалений графік та щоденна купа справ можуть вплинути на стресовий стан людини. Як зменшити напруження – читайте у матеріалі.

Запах кави

Багато хто каву використовує переважно для того, аби прокинутися зранку. Згідно з дослідженням 2008 року, аромат кавових зерен може допомогти впоратися зі стресом. Це можливо завдяки певним антиоксидантам, які відчуває людина.

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Авокадо

Це не тільки смачна їжа, а ще й можливість знизити рівень стресу. Авокадо має мононасичені жири, які допомагають знизити тиск. Крім того, має більшу кількість калію, ніж банан.

Зелений чай

Цей напій недарма часто асоціюється з відчуттям спокою. Згідно з дослідженням 2007 року, зелений чай містить L-теанін, амінокислоту, яка може впливати на психічний стан людини при стресі.



Зелений чай / Фото Science of Skin

Активна дорога на роботу

Дослідження демонструють, що ті, хто дістаються місця роботи не просто сидячи в кріслі автомобіля чи громадського транспорту, а крутячи педалі ровера або пішки, впродовж дня відчувають менше стресу. Тоді вони краще концентруються на своїх завданнях. Чим більше руху отримуєте протягом дня, тим менше напруження будете відчувати.

Йога

Удома чи в студії – заняття йогою неодмінно допоможе розслабитися. Практик є дуже багато, тому можна легко підібрати будь-який вид під свої вподобання. Наприклад, йога сміху, може зменшити варіабельність серцевого ритму.



Йога / Фото Khojdeal

Прогулянка в парку

Прогулянка на природі може бути терапевтичною для тих, хто страждає від тривоги та депресії. Навіть може допомогти підвищити ефективність виконання завдань. Тому варто виділяти час на невелику прогулянку.

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Шоколад

Какао підвищує рівень закису азоту в організмі, а це сприяє зниженню тиску. Крім того, вживання солодкого знижує рівень гормону стресу кортизолу та навіть може зміцнити серце.