Часто обираючи шампунь, в першу чергу ми звертаємо увагу на марку та зовнішній вигляд, але не читаємо склад, однак це варто робити. Чимало шампунів містять шкідливі речовини, які погано впливають на наше волосся.

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Виробники нерідко ховають їх під складними назвами та абревіатурами. Щоб не нашкодити волоссю та не придбати шкідливий шампунь – зверніть увагу на 5 найшкідливіших компонентів.

Сульфати (SLS та SLES)

Сульфати утворюють піну та добре змивають бруд з волосся, однак на їх основі роблять рідину для миття військової техніки та очищувач для скла. Миючи волосся шампунем із сульфатами ви наражаєте організм на чималу кількість нітратів. Ці сульфати викликають висипання, почервоніння, алергію та лупу.

Бутилгідрокситолуол (BHT)

У косметичній промисловості він використовується як консервант – продовжує термін зберігання продукції, перешкоджаючи її окисленню. BHT накопичується у шкірі людини та згодом може спровокувати онкологічні захворювання. Добавка Е321 негативно впливає на печінку, щитоподібну залозу та репродуктивні органи. Цей канцероген вже заборонили у низці країн.



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Мінеральні олії (рідкі парафіни та вазеліни)

Рідкі парафіни та вазеліни перероблюють з нафти і вони вважаються канцерогенними. Шампуні з мінеральними оліями утворюють водовідштовхувальну плівку, яка перешкоджає насичення волосся й шкіри киснем та порушує обмін речовин.

Триклозан

Хімічний дезінфекційний засіб, який використовується як консервант. Він небезпечний тим, що знищує не лише шкідливі бактерії, а й корисну мікрофлору. Потрапляючи в організм, порушує гормональний баланс і провокує онкозахворювання. Блокує нормальну роботу щитоподібної залози та серця, збільшує опірність до антибіотиків та послаблює імунітет. Під впливом ультрафіолету виділяє діоксин – одну з найсильніших отрут, відомих людству.

DEA та TEA

Ці речовини використовуються як емульгатори та піноутворювальні речовини. У складі цих сполук є аміак, який при тривалому використанні виявляє токсичний вплив на весь організм. Ці речовини можуть викликати подразнення очей, сухість шкіри голови та алергію.