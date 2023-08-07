Часто выбирая шампунь, в первую очередь мы обращаем внимание на марку и внешний вид, но не читаем состав, однако это следует делать. Многие шампуни содержат вредные вещества, которые плохо влияют на наши волосы.

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Производители часто прячут их под сложными названиями и аббревиатурами. Чтобы не навредить волосам и не приобрести вредный шампунь – обратите внимание на 5 самых вредных компонентов.

Сульфаты (SLS и SLES)

Сульфаты образуют пену и хорошо смывают грязь с волос, однако на их основе производят жидкость для мытья военной техники и очиститель для стекла. Моя волосы шампунем с сульфатами вы подвергаете организм немалому количеству нитратов. Эти сульфаты вызывают сыпь, покраснение, аллергию и перхоть.

Бутилгидрокситолуол (BHT)

В косметической промышленности он используется как консервант – продлевает срок хранения продукции, препятствуя ее окислению. BHT накапливается в коже человека и может спровоцировать онкологические заболевания. Добавка Е321 оказывает негативное влияние на печень, щитовидную железу и репродуктивные органы. Этот канцероген уже запретили в ряде стран.



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Минеральные масла (жидкие парафины и вазелины)

Жидкие парафины и вазелины перерабатываются из нефти и считаются канцерогенными. Шампуни с минеральными маслами образуют водоотталкивающую пленку, которая препятствует насыщению волос и кожи кислородом и нарушает обмен веществ.

Триклозан

Химическое дезинфекционное средство, используемое как консервант. Он опасен тем, что уничтожает не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору. Попадая в организм, нарушает гормональный баланс и провоцирует онкозаболевание. Блокирует нормальную работу щитовидной железы и сердца, увеличивает сопротивляемость антибиотикам и ослабляет иммунитет. Под влиянием ультрафиолета выделяет диоксин – один из сильнейших ядов, известных человечеству.

DEA и TEA

Эти вещества используются в качестве эмульгаторов и пенообразующих веществ. В составе этих соединений есть аммиак, который при длительном использовании оказывает токсическое воздействие на весь организм. Эти вещества могут вызвать раздражение глаз, сухость кожи головы и аллергию.