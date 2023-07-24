В зеленом кислом щавеле содержатся витамины C, K, E, витамины ряда B, биотин, β-каротин, эфирные масла, флавоноиды и антоцианы. Также в щавле находятся минеральные элементы: магний, фосфор, железо.

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Полезные свойства щавеля

Щавель избавляет от цинги, авитаминозов, анемии. 100 г этого растения содержит 55% суточной нормы витамина С. Благодаря высокому содержанию витамина C, усиливается всасывание железа, и как следствие, поднимается гемоглобин в крови.

При гастрите со слабым выделением желудочного сока употребление щавеля повышает кислотность и нормализует пищеварение, стимулирует деятельность кишечника Небольшие дозы щавелевого сока оказывают желчегонное действие на организм. Народная медицина советует использовать настои из листьев и корней растения как кровоостанавливающий и противовоспалительное средство.



Щавель очень полезен для нашего организма / Фото с 100.menu

Большой запас витаминов (в том числе аскорбиновой кислоты) перекрывают большую часть дефицита витаминов. Щавель успешно используют для лечения сердца и кровеносных сосудов. Щавелевая кислота выводит из организма вредный холестерин, поддерживает мышцы и нервы в тонусе.

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Также щавель используют для избавления от возникающих проблем во время менопаузы. Витамины группы B, входящие в состав щавеля, и антиоксиданты. нормализуют работу нервной системы и участвуют в обновлении клеток, а вместе с витамином А помогают в восстановлении зрения. Калий помогает в процессах регуляции. артериального давления.