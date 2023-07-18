Черешни богаты антиоксидантами, такими как полифенолы, антоцианы и витамин С. Диетологи в Лаборатории питания Института хорошего домашнего хозяйства поговорили с экспертами из Northwest Cherry Growers обо всех преимуществах черешни. Специалисты рекомендуют съедать один стакан черешни в день.

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Богата антиоксидантами

Некоторые эксперты считают, что чем темнее цвет фрукта, тем выше уровень антиоксидантов. Черешни попадают в эту категорию; они получают свой темно-красный цвет из-за высокого уровня содержащихся в них антоцианов.

Антоцианы являются антиоксидантами, которые обладают многими преимуществами для здоровья, в частности связанными со снижением риска сердечных заболеваний.

Черешня богата антиоксидантами, которые играют роль в предотвращении или замедлении клеточного повреждения, что может вызвать определенные заболевания,

– рассказала советница Northwest Cherry Growers Джулиана Д. Норатто Стивенс.

Черешня богата антиоксидантом витамином С, который способствует выработке коллагена и полезен для здоровья кожи.



Черешня очень полезна / Фото с Pexels

Угнетает рост раковых клеток

"Исследования показали, что содержащиеся в черешне соединения подавляют рост раковых клеток in vitro, в частности клеток молочной железы, толстой кишки, печени, легких, поджелудочной железы и кожи", – рассказала Норатто Стивенс.

Темные черешни содержат фенольные кислоты, флавоноиды и антоцианы, препятствующие размножению клеток рака молочной железы и вторжению в окружающие ткани.

Сражается с симптомами артрита и подагры

По словам исследователей из Министерства сельского хозяйства, которые провели свыше исследований, черешня уменьшает окислительный стресс и воспаление. Это хорошая новость для людей с воспалительными заболеваниями, такими как артрит и подагра.



Черешня очень полезна / Фото с Pexels

Помогает в обновлении после тренировки

Черешня обладает противовоспалительными свойствами в дополнение к своим антиоксидантам. Исследования показывают, что комбинация этих факторов способствует восстановлению мышц после тренировки и облегчает боль.

"Черешня имеет множество преимуществ для здоровья и может быть отличной природной помощью для спортивного восстановления, уменьшая мышечную болезненность. Несколько исследований с участием спортсменов показывают, что употребление черешни может уменьшить мышечную болезненность, а также помочь вернуть потерю силы", – отмечает профессор диетологии и физических упражнений в Университете Центрального Вашингтона Келли Притчетт.

Черешня действует на организм как ибупрофен, помогая уменьшить воспаление.

Помогает спокойному сну

Черешня – один из немногих фруктов, содержащих мелатонин, природный гормон, вырабатываемый нашим организмом, а также пищевую добавку, помогающую при бессоннице. Ягода может помочь повысить естественный уровень мелатонина.



Черешня очень полезна / Фото с Pexels

Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Обзор многочисленных исследований показывает, что богатые антоцианами фрукты, такие как черешня, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Черешня также содержит калий и минимальное количество натрия, а продукты, содержащие комбинацию большего количества калия и меньшего количества натрия могут снизить риск сердечных заболеваний за счет снижения артериального давления.

Снижает диабет 2 типа

Черешня считается пищей с низким гликемическим индексом, и она содержит клетчатку – оба фактора могут положительно влиять на уровень глюкозы в крови. Недавнее исследование показало, что потребление черешни связано с понижением риска метаболических нарушений, связанных с диабетом 2 типа.