Зокрема, канадські вчені відшукали, що ще може допомогти позбутись сонливості. Розповідаємо про нове дослідження і його вплив.
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Що допоможе побороти сонливість
В Університеті Макмастера провели метааналіз, який включав кілька досліджень препаратів щодо усунення сонливості – солріамфетолу, армодафініл-модафінілу і пітолізанта.
Усі три були ефективними порівняно з плацебо, проте найкраще проявив себе солріамфетол. Їх вже раніше застосовували у медичній практиці, але дієвість не порівнювали. Отримати їх можна за рецептом лікаря.
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Дослідження є дуже важливим, адже лише у Північній Америці від сонливості чи хронічної втоми страждають 15 – 30% населення. Вплинув на це і затяжний ковід.
Окрім цього, подрімати вдень часто прагнуть люди з зайвою вагою, яких зараз є чимало. Часто проблеми з ожирінням мають мешканці країн, де високий рівень доходу.
Як ще побороти сонливість:
- регулярне провітрювання приміщення;
- фізичні вправи;
- кава чи чай;
- легкий перекус замість важкого обіду;
- яскраве світло.