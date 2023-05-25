Зокрема, канадські вчені відшукали, що ще може допомогти позбутись сонливості. Розповідаємо про нове дослідження і його вплив.

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Що допоможе побороти сонливість

В Університеті Макмастера провели метааналіз, який включав кілька досліджень препаратів щодо усунення сонливості – солріамфетолу, армодафініл-модафінілу і пітолізанта.

Усі три були ефективними порівняно з плацебо, проте найкраще проявив себе солріамфетол. Їх вже раніше застосовували у медичній практиці, але дієвість не порівнювали. Отримати їх можна за рецептом лікаря.



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Дослідження є дуже важливим, адже лише у Північній Америці від сонливості чи хронічної втоми страждають 15 – 30% населення. Вплинув на це і затяжний ковід.

Окрім цього, подрімати вдень часто прагнуть люди з зайвою вагою, яких зараз є чимало. Часто проблеми з ожирінням мають мешканці країн, де високий рівень доходу.

Як ще побороти сонливість: