Щоб не нашкодити, важливо знати, на якій чашці все-таки варто зупинитись. Тож даємо відповідь на запитання, яке хвилює багатьох: скільки кави можна пити протягом дня?

Дізнавайтесь Цей щоденний напій захищає від раку: є нюанс

Яка денна норма вживання кави

Серед дієтологів існує багато суперечливих думок щодо кави. Я дотримуюсь золотої середини та правила індивідуального підходу. Якщо в людини немає протипоказань і кава є одним з улюблених напоїв людини, ми можемо залишати її у програмі харчування,

– пояснює дієтологиня Каріна Дейнеко.

Цей напій здатен покращити працездатність, концентрацію та метаболізм. Кофеїн, який ви знайдете у ньому, знизить ризики нейродегенеративних захворювань та діабету другого типу. Користь отримає і печінка.



Будьте обережні з кавою / Фото Pexels

Водночас кава може нашкодити. У ній є таніни та поліфеноли, які сповільнюють процес всмоктування кальцію та заліза, тому людям з анемією чи дефіцитом заліза у крові треба відмовитись від напою. Надмірне споживання може підвищити рівень кортизолу, який вплине на гормональну систему та стан сну. А ще на рівень тестостерону у чоловіків та естрогену і прогестерону у жінок.

Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, важливо знати дозу. Це – 400 міліграмів кофеїну на день. В одній чашці фільтр-кави чи еспресо, до слова, 140 міліграмів кофеїну. Це означає, що 2 – 3 чашки на добу можна вживати. Вагітним варто пити до 200 міліграмів кофеїну, а підліткам – до 100 міліграмів. Проте найкраще останнім двом категоріям уникати кави, адже кофеїн провокуватиме збудливість нервової системи.

Що стосується часу вживання напою, то найкраще робити це у першій половині дня. П'ючи каву після 14:00 – 15:00, ми провокуємо порушення сну.