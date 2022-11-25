Проте є рішення, як себе захистити. Для вдалої профілактики потрібно лише оминати ці помилки.

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Як не зіпсувати собі слух

Навушники

Пам'ятаємо, що гучний звук – це не найкраща пропозиція для вашого слуху. Чимало ґаджетів сповіщають вас про небезпеку, коли ви вмикаєте надмірну гучність, проте не завжди ми звертаємо увагу на такі сповіщення. Нагадуємо, що максимальна гучність деяких пристроїв може сягати 110 дБ. Кожна наступна хвилина, проведена у супроводі такого гучного звуку, буде для вас фатальною.

Гучні події

Звісно на концерт недоречно приходити з берушами. А от на спортивні змагання чи інші гучні події, фонові гучні звуки яких не обов'язково слухати, можна прихопити зі собою маленьких захисників слуху. Беруші також врятують і від надто гучного міського життя. Якщо під рукою немає вушних затичок, можете використати навушники, але звук в них вмикати не потрібно.



Носіть навушники без звуку у місті / Фото Pexels

Медикаменти

Принести шкоди слуху та здоров'ю можуть і неправильно підібрані медикаменти, зокрема антибіотики та хімієтерапевтичні ліки. Вплинути на органи слуху можуть аспірин та знеболювальні ліки проти малярії у великих дозах.

Традиційний підхід до лікування не завжди спрацьовує? Розповідаємо, як можна замінити протокольну терапію на індивідуальний біорегуляційний підхід.

Очищення вух

З ватними паличками, якими користується ну дуже багато людей, також варто бути вкрай обережними. Про небезпеку цих засобів йдеться вже не один рік. Замість ризикованих та бюджетних паличок краще використовувати спеціальний набір для чищення вух.