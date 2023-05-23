Ніжній шкірі протермінований склад може чинити шкоду, а от в побуті йому ще можна знайти застосування. Для чого згодиться старий крем, 24 канал розповідає далі.

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Для чого можна використовувати старий крем

Відновлюємо шкіряні вироби

Шкіряні речі з часом можуть втрачати привабливий вигляд і це не завжди пов'язано із поганою експлуатацією, а зарадити такій проблемі дуже легко. З тьмяним відтінком та появою білих заломів на черевиках, сумках чи верхньому одязі справиться спеціальний кондиціонер для виробів зі шкіри або ж ваш протермінований крем.

Для цього беремо ватний диск та змочуємо мильним розчином, ретельно протираємо річ. Тоді витираємо насухо матеріал ганчіркою і наносимо тонким шаром крем. Так залишаємо на 20 хвилин і знову протиримаємо сухою ганчіркою.

Розношуємо нове взуття

Нова пара черевик – це завжди радісна подія, яка гарантує багатьом і не надто приємні мозолі. Пом'якшити штивну шкіру допоможе звичайний крем. Його варто щедро нанести всередину та залишити на 20 хвилин. Тоді все протираємо та приміряємо нову пару.

Повертаємо до життя замок

Якщо замок у штанах, сумці чи верхньому одязі став неслухняним, зарадити цьому може невелика кількість крему. Його наносимо на ватний диск та ретельно протираємо усі зубчики, щоб зробити поверхню гладкою та по ній легко проходив бігунок.

Очищаємо металеві поверхні

Надати блиску та гарного вигляду за допомогою крему можна і металевим деталям у вашій домівці. Відтак ручкам, петлям, замкам та іншим поверхням необхідне полірування, з яким чудово справиться м'яка ганчірка та крем.

Змастити скрипучі дверні петлі

Кремова текстура не лише відновлює застарілі поверхні, але й може покращити ваші дверні петлі. Ефект буде не гіршим, ніж від олії, ба більше, є навіть певні переваги: крем не стікатиме по дверях і не залишатиме жирних забруднень.