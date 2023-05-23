У випадку з чоловіком відіграє роль навіть розмір яєчок у дорослому віці. Розповідаємо про нове несподіване дослідження, яке може вберегти не одну людину.

До слова Жінки чи чоловіки: хто і чому важче переносить інсульт

Які існують причини чоловічого безпліддя

Для аналізу взяли дані 268 чоловіків, усі вони в дитинстві так чи інакше страждали на ожиріння. Науковці проаналізували вплив надмірної ваги та гіперінсулінемії на розмір яєчок у дорослому віці.

Результати порівняли з показниками чоловіків, які не мали проблем із зайвою вагою. Виявилось, що хлопчики з нормальною масою тіла у дорослому віці мали значно більший об'єм тестикул, ніж ті, які страждали ожирінням.



Ось чому чоловіки можуть страждати на безпліддя / Фото Pexels

Розмір яєчок впливає на репродуктивну функцію у дорослому віці, саме від цього може залежати, чи є шанси у людини зіштовхнутись із ризиками безпліддя.

Інші причини чоловічого безпліддя: