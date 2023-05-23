У випадку з чоловіком відіграє роль навіть розмір яєчок у дорослому віці. Розповідаємо про нове несподіване дослідження, яке може вберегти не одну людину.
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Які існують причини чоловічого безпліддя
Для аналізу взяли дані 268 чоловіків, усі вони в дитинстві так чи інакше страждали на ожиріння. Науковці проаналізували вплив надмірної ваги та гіперінсулінемії на розмір яєчок у дорослому віці.
Результати порівняли з показниками чоловіків, які не мали проблем із зайвою вагою. Виявилось, що хлопчики з нормальною масою тіла у дорослому віці мали значно більший об'єм тестикул, ніж ті, які страждали ожирінням.
Ось чому чоловіки можуть страждати на безпліддя / Фото Pexels
Розмір яєчок впливає на репродуктивну функцію у дорослому віці, саме від цього може залежати, чи є шанси у людини зіштовхнутись із ризиками безпліддя.
Інші причини чоловічого безпліддя:
- імунологічне безпліддя (організм сприймає власну сперму, як чуже тіло);
- секреторне порушення вироблення сперматозоїдів;
- розташування яєчок поза мошонкою (крипторхізм);
- запалення в яєчках і придатках;
- венеричні захворювання;
- гормональні порушення;
- погана екологія;
- надмірний перегрів або переохолодження;
- хронічний стрес;
- шкідливі звички;
- малорухливий спосіб життя.