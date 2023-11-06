Ймовірно, ви не змінюєте своїх звичок у митті залежно від пори року – а дарма. Найгірше, що ви можете зробити восени та взимку після душу – це вийти з ванної відразу ж після того, як вимкнули гарячу воду. Чим це небезпечно, розповів лікар з клініки Кадоган Махам Хан.

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Що не можна робити після душу

Скоріш за все, після того, як ви приймаєте душ, ви швидко покидаєте ванну і тепло вдягаєтеся. Та це може призвести до розвитку грибкової інфекції – особливо якщо відразу після душу ви одягаєте шкарпетки.

Після душу ваші ноги все ще часто вологі, і одягання шкарпеток на вологі ноги затримує вологу на вашій шкірі,

– поділився доктор Хан.

Виявляється, грибки, а особливо ті, що викликають неприємні захворювання, особливо добре ростуть у теплому та вологому середовищі – яким і є ваші шкарпетки. Окрім того, вони обмежують потік повітря навколо ваших ніг, а це значить, що волога затримається на шкірі набагато довше.



Через шкарпетки на ногах може утворитися грибок / Фото Pexels

Звісно, ходити по дому босоніж може бути неприємно, та саме це збереже вашу шкіру сухою та менш схильною до розвитку грибка. Існують деякі симптоми, які можуть свідчити про те, що ви підхопили грибкову інфекцію.

Тож зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте:

постійний свербіж (здебільшого між пальцями ніг);

почервоніння та запалення;

лущення шкіри на ногах;

пухирі – вони можуть боліти, свербіти та наповнюватися прозорою рідиною;

шкіра сохне і тріскається;

неприємний запах;

потовщені нігті, які змінюють колір.

Грибкова інфекція може також поширитися на всю стопу, та, на щастя, існує простий спосіб запобігти її утворенню – просто почекати кілька хвилин після душу, поки ваші ноги висохнуть. Не забувайте й про те, що потрібно використовувати чистий рушник та витирати усі частини ноги – і між пальцями також.