Вероятно, вы не меняете своих привычек в мытье в зависимости от времени года – а зря. Самое плохое, что вы можете сделать осенью и зимой после душа – это выйти из ванной сразу же после отключения горячей воды. Чем это опасно, рассказал врач из клиники Кадоган Махам Хан.

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Что нельзя делать после душа

Скорее всего, после того, как вы принимаете душ, вы быстро покидаете ванную и тепло одеваетесь. Но это может привести к развитию грибковой инфекции – особенно если сразу после душа вы одеваете носки.

После душа ваши ноги все еще часто влажные, и одевание носков на влажные ноги задерживает влагу на вашей коже,

– поделился доктор Хан.

Оказывается, грибки, а особенно те, что вызывают неприятные заболевания, особенно хорошо растут в теплой и влажной среде – как и ваши носки. Кроме того, они ограничивают поток воздуха вокруг ваших ног, а это значит, что влага задержится на коже гораздо дольше.



Из-за носков на ногах может образоваться грибок / Фото Pexels

Конечно, ходить по дому босиком может быть неприятно, но именно это сохранит вашу кожу сухой и менее склонной к развитию грибка. Есть некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что вы подхватили грибковую инфекцию.

Итак, обратитесь к врачу, если вы чувствуете:

постоянный зуд (в основном между пальцами ног);

покраснение и воспаление;

шелушение кожи на ногах;

волдыри – они могут болеть, зудеть и наполняться прозрачной жидкостью;

кожа сохнет и трескается;

неприятный запах;

утолщенные ногти, изменяющие цвет.

Грибковая инфекция может также распространиться на всю стопу, и, к счастью, существует простой способ предотвратить ее образование – просто подождать несколько минут после душа, пока ваши ноги высохнут. Не забывайте и о том, что нужно использовать чистое полотенце и вытирать все части ноги – и между пальцами тоже.