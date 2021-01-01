Існує чимало народних засобів, які ніби-то знімають симптоми похмілля. Але деякі з них лише погіршують стан і без того виснаженого організму. Розберімося, чого не варто робити при похміллі.

В розпалі свят легко перебрати з алкоголем. Якщо ви прокинулися з важкою головою та легкою нудотою – не спішіть використовувати народні методи лікування, повідомляє Корисно 24. Перш ніж розпочати новий день – ознайомтеся з порадами, які вбережуть ваш організм від побічного перенавантаження.

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Ні в якому разі не похмеляйтеся

Мінус на мінус не завжди дають плюс. Особливо, коли справа стосується алкоголю. Нашкодивши організму звечора, ви аж ніяк не допоможете йому, прийнявши додаткову порцію алкоголю зранку.

Пиво, чарка горілки чи бокал шампанського випитий після перепою – це спосіб перенавантажити всі органи, які й так посилено боряться з отруєнням.



Що заборонено робити з похмілля / Фото Unsplash​

Не їжте жирну їжу

Вважається, що їжа – найкращі ліки, адже може "ввібрати" в себе залишки алкоголю. Але ні.

Якщо зранку у вас немає апетиту й ви відчуваєте нудоту – їжа не засвоїться й невдовзі вийде з блювотними масами. Оскільки організм, замість того, щоб боротися з отруєнням, кине всі сили на перетравлювання важкої їжі, покращення вашого стану відтермінується ще більше.

Відмовтеся від кави

Чашка кави, яка зазвичай підбадьорює та стимулює – небажана процедура під час похмілля.

Кава сильно зневоднює організм, який без того відчуває дефіцит вологи після випитого. Окрім цього, кофеїн впливає на роботу серця, підіймає тиск та підвищує гормони стресу. Тож замість кави випийте звичайної води. Повірте, що це принесе більше користі.

Ніяких маринадів

Деякі плутають їх з розсолами, але на відміну від останніх, в маринаді міститься оцет. Подразнений алкогольними напоями шлунок і так переживає не найкращі часи, а кислота тільки підсилить дискомфорт.

Обережно з ліками

Ще одна поширена помилка – неконтрольований прийом лікарських засобів. Далеко не препарати всі допомагають побороти похмілля. Наприклад, таблетки від нудоти перешкоджають виведенню токсинів природним способом. Також не всі знеболюючі можна поєднувати зі спиртними напоями. Тож знімати головний біль лікарськими засобами, якщо ви пили 5–7 годин тому, – погана ідея.