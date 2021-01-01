Существует немало народных средств, которые якобы снимают симптомы похмелья. Но некоторые из них лишь ухудшают состояние и без того истощенного организма. Разберемся, чего не стоит делать при похмелье.

В разгаре праздников легко перебрать с алкоголем. Если вы проснулись с тяжелой головой и легкой тошнотой – не спешите использовать народные методы лечения, сообщает Полезно 24. Прежде чем начать новый день – ознакомьтесь с советами, которые уберегут ваш организм от дополнительной перегрузки.

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Ни в коем случае не похмеляйтесь

Минус на минус не всегда дают плюс. Особенно, когда дело касается алкоголя. Навредив организму вечером, вы отнюдь не поможете ему, приняв дополнительную порцию алкоголя утром.

Пиво, рюмка водки или бокал шампанского выпитый после перепоя – это способ перегрузить все органы, которые и так усиленно борются с отравлением.

Что запрещено делать с похмелья / Фото Unsplash

Не ешьте жирную пищу

Считается, что еда – лучшее лекарство, ведь она может "впитать" в себя остатки алкоголя. Но нет.

Если утром у вас нет аппетита и вы чувствуете тошноту – пища не усвоится и вскоре выйдет из рвотными массами. Поскольку организм, вместо того, чтобы бороться с отравлением, бросит все силы на переваривание тяжелой пищи, улучшение вашего состояния еще больше замедлиться.

Откажитесь от кофе

Чашка кофе, которая обычно подбадривает и стимулирует, – нежелательная процедура во время похмелья.

Кофе сильно обезвоживает организм, который и без того испытывает дефицит влаги после выпитого. Кроме этого, кофеин влияет на работу сердца, поднимает давление и повышает гормоны стресса. Поэтому вместо кофе выпейте обычной воды. Поверьте, что это принесет больше пользы.

Никаких маринадов

Некоторые путают их с рассолом, но в отличие от последних, в маринаде содержится уксус. Раздраженный алкогольными напитками желудок и так переживает не лучшие времена, а кислота только усилит дискомфорт.

Осторожно с лекарствами

Еще одна распространенная ошибка – неконтролируемый прием лекарственных препаратов. Далеко не они все помогают побороть похмелье. Например, таблетки от тошноты препятствуют выведению токсинов естественным способом. Также не все обезболивающие можно сочетать со спиртными напитками. Поэтому снимать головную боль лекарственными средствами, если вы пили 5-7 часов назад, – плохая идея.