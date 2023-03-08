Ціна сну може добряче зрости, якщо ввечері з''їсти щось зі списку заборонених продуктів, які викликають важкість у шлунку. Про один з таких розповідаємо далі.

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Що не можна їсти перед сном

Ваша дієта напряму пов'язана з якістю сну. Заборонено пізно ввечері вживати не лише тонізувальні напої та їжу, але й ті продукти, які викликають важкість у шлунку та змушують травну систему всю ніч працювати.

Найгіршими вважають продукти, які належать до розряду супержирних. Вживання таких перед сном буде найбільшою помилкою, наслідки якої заважатимуть ще тривалий час. Пов'язана така дія з кількома факторами, один з них – робота травної системи.

Їжа з високим вмістом жиру перетравлюється довше, що може викликати дискомфорт і заважати спати. Коли ви їсте їжу з високим вмістом жиру, вашому організму доводиться більше працювати, щоб розщепити його та засвоїти поживні речовини,

– попереджає дієтологиня Тріста Бест.



Уникайте жирної їжі перед сном / Фото Pexels

Поки травна система працюватиме на максимум, ви можете відчувати здуття живота, надмірне утворення газів та печію. Ці процеси викликають неабиякий дискомфорт, що заважатиме вам спати.

Другий фактор – гормони. Їх варто розділити на корисні та шкідливі для сну. Існує чимало продуктів, що полегшать вам засинання, от тільки жирні не належать до цього списку. Вони провокують надмірну продукцію гормону холецистокініну, який може затримувати спорожнення шлунка, викликати відчуття надмірної "ситості" та дискомфорту.

Залежить ваш сон і від рівня цукру в крові, на який впливає їжа з високим вмістом жиру. Вона спричиняє різкі коливання, які своєю чергою можуть призвести до вивільнення гормонів стресу. На цьому етапі про сон можна забути.

Щоб сприяти спокійному сну, найкраще уникати важкої або багатої жиром їжі принаймні за 2 – 3 години перед сном і зосередитися на легших, насичених поживними речовинами стравах,

– підсумовує дієтологиня.