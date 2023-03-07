Боротьба з цією проблемою легко дається далеко не всім. Якщо ви не готові змінювати спосіб життя, але хочете мати ідеальні ніжки, є один дієвий спосіб, повідомляє 24 канал.

Цікаво Чому після їди хочеться солодкого

Чому виникає целюліт

Целюліт – це зміни у підшкірно-жировому шарі, що призводять до порушення мікроциркуляції крові і відтоку лімфи. Для нього характерна поява невеличких горбків на стегнах, сідницях та животі. Порушення у клітинах не дозволяють їм виділяти продукти життєдіяльності, але з подвоєною силою накопичують жир, всмоктують рідину, токсини, відходи та інше. Це з часом робить клітини товстими, і ми можемо їх побачити неозброєним оком.

Причиною закорковування целюлітних каналів вважають гормональні зміни та порушення водно-сольового обміну в організмі жінки. Тож проблема може виникнути навіть у тих, хто веде активний спосіб життя та правильно харчується. Пов'язують виникнення целюліту зокрема з жіночими статевими гормонами – естрогенами. Для чоловіків ризики куди нижчі, адже цих гормонів в організмі вкрай мало.



Целюліт – це вторинна статева ознака / Фото Pexels

Саме тому целюліт зустрічається у 95-98% жінок, а виникає у період після статевого дозрівання.

Часто целюліт вважають проблемою, хоча насправді це вторинна статева ознака. Негативні стереотипи щодо "апельсинової кірки" – результат тисяч інформаційних кампаній, які перетворили природне явище у проблему. Трапилось це наприкінці XX століття, коли справжнє жіноче тіло втратило свою актуальність, а тренди взяли курс на створення одного "ідеалу".

Відтак позбутись повністю горбків неможливо, тож у вас є два варіанти: стати на шлях прийняття свого тіла, або ж боротьби за трендовий ідеал. Якщо другий варіант подарує вам більше впевненості та радості, ось порада, як легко позбутись целюліту.

Як без зусиль зменшити прояви целюліту

Поєднати приємне з корисним можна і навіть потрібно. Тепла ванна, що розслабляє вкінці робочого дня, стане найкращими ліками проти стресу та целюліту, якщо у неї додати правильні "інгредієнти". І вам не знадобляться дорогі засоби, а лише прості продукти, які ви знайдете вдома.

Додайте у теплу воду суміш цих трьох компонентів: 2 столові ложки соди, 2 столові ложки солі та кілька крапель ефірної олії (за бажанням). Цей розчин гарно заспокоює нервову систему та робить шкіру гладкою і пружною.