Визначення кожного положення для сну може змінюватися в залежності від дослідження, проте більшість науковців поділяють пози на сон на боці та сон на животі та виділяють різні варіації цих поз. Психіатриня Кара Багот розповіла, як саме можна трактувати ваше положення для відпочинку.

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Поза ембріона

Так це положення для сну називається через позу, яку має плід в утробі матері. В положенні ембріона людина під час сну згортається в клубок, підтягуючи коліна до грудей на боці. Зазвичай у цій позі сплять саме дорослі люди, і хоч цифри відрізняються, в середньому понад 60% дорослих більшу частину ночі проводять у положенні на боці.

Ще у 1970-х роках дослідник сну Семюел Данкелл припустив, що положення сну може залежати від особистісних характеристик людини. Він вважає, що люди, які мають тенденцію спати у положенні плода, є досить тривожними та емоційними.

Поза колоди

Поза колоди – це коли ви також спите на боці, проте все ваше тіло пряме, і ви не згортаєтеся у клубок. Деякі опитування показують, що так сплять досить багато людей, інші ж стверджують, що це досить рідкісна поза для сну.

Вчений Кріс Ідзіковскі стверджує, що люди, які сплять на боці, є товариськими та можуть легко взаємодіяти з іншими. І попри те, що обидві ці риси позитивні, науковець попереджає, що відкритість може зробити таких людей надто довірливими.

Поза потягування

Якщо ви спите у позі на боці, але ваші руки та ноги не випрямлені вниз, а наче тягнуться до чогось, це може означати, що ви також досить відкрита людина. Втім, ви не такі відкриті, як ті люди, що сплять у позі колоди.



Сон на боці може свідчити про комунікабельність / Фото Pexels

Також Ідзіковскі переконує, що такі люди можуть бути цинічними та підозрілими. Втім, це дослідження не було рецензоване та перевірене іншими дослідниками.

Поза солдата

Якщо ви звикли спати на спині, з витягнутими донизу руками та ногами, це значить, що ви спите у позі солдата. За схемою Ідзіковскі такі люди тихі та стримані, проте водночас дотримуються високих стандартів.

Морська зірка

Поза морської зірки означає, що ви також спите на спині, проте розкидуєте ноги та руки в обидва боки. Люди, які сплять так, цінують дружбу та прагнуть завжди бути у центрі уваги. Окрім того, люди, які переважно сплять у цій позі, вміють добре слухати та швидко приходять на допомогу іншим.

Після пози на боці це положення займає друге за популярністю місце. Інший дослідник сну, Данкелл, переконаний, що люди, які сплять на спині, більш впевнені за тих, що надають перевагу іншим позам.

Поза вільного падіння

У положенні вільного падіння людина спить на животі та тримає руки на подушці чи навколо неї, а голова повернута набік. Такі люди можуть бути дуже соціальними, аж на межі зухвалості. Втім, вони досить чутливі та можуть не надто добре сприймати критику або екстремальні, стресові ситуації.

Данкелл вважає, що люди, які переважно сплять на животі, як правило, імпульсивні та тривожні, а також мають риси, що добре підходять для роботи у бухгалтерії, банківській справі та менеджменті.