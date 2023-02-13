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Салат із тунцем в авокадо

Інгредієнти для салату на 4 порції:

2 стиглі авокадо;

2 баночки тунця;

8 – 10 штучок чері.

Інгредієнти для заправки:

сіль, перець за смаком;

оливкова олія;

сік лимона;

кунжут.

Спосіб приготування



Смачний та корисний салат / Фото Wonderzine

Крок 1. Розрізаємо авокадо на половинки, виймаємо кісточку та м'якуш. Робимо все обережно, аби шкірка вціліла, вона нам знадобиться замість тарталетки.

Крок 2. М'якуш авокадо нарізаємо кубиками, чері ділимо навпіл, з тунця зливаємо рідину та все змішуємо. Додаємо сіль, перець, олію та трохи лимонного соку.

Салат викладаємо у човники з авокадо та посипаємо кунжутом.

Салат з куркою та корейською морквою



Це просто та швидко готувати / Фото Wonderzine

Інгредієнти для салату:

1 копчене куряче філе;

1 болгарський перець;

200 грамів корейської моркви;

200 грамів консервованої кукурудзи;

150 грамів твердого сиру.

Інгредієнти для заправки:

2,5 столові ложки майонезу;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Крок 1. Куряче філе та болгарський перець нарізаємо кубиками, сир натираємо на грубій тертці. Переміщаємо подрібнені інгредієнти у посудину.

Крок 2. Додаємо корейську моркву, кукурудзу, заправляємо все майонезом та дрібкою солі і перемішуємо. Готово!