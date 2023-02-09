Салати стануть справжніми рятівниками, якщо вдома після робочого дня ви не застанете світла. Якщо ваша книга рецептів скупа на такі страви, ми допоможемо її збагатити, як і ваш раціон цікавими та смачними новинками.

Цікаво Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Рецепт корисного та смачного салату з апельсином та рибою

Інгредієнти для салату:

пів пакування міксу салату;

10 – 15 маслин;

7 – 8 штучок міні-моцарели;

7 – 8 помідорів чері;

50 – 100 грамів слабосоленої риби;

пів апельсина.

Інгредієнти для соусу:

2 столові ложки оливкової олії;

пів чайної ложки французької гірчиці;

по 1 чайній ложці соєвого, гранатового соусів, соусу теріякі й лимонного соку;

можна додати кунжут за бажанням.

Не варто боятися запалення: як працюють захисні механізми організму та чому ібупрофен, парацетамол або аспірин не вирішують питання, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Спосіб приготування



Цей салат стане вашим улюбленцем / Фото Pexels

Крок 1. На більшу тарілку викладаємо мікс салату, маслини та моцарелу, формуючи всередині отвір. Очистьте та наріжте апельсин та рибу. Викладіть все у суміш салату.

Крок 2. Готуємо соус: у місткості змішайте оливкову олію, соєвий і гранатовий соус, соус теріякі, французьку гірчицю й лимонний сік. Все ретельно збиваємо виделкою.

Заправляємо соусом салат, зверху присипаємо кунжутом, і готово!