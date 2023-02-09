Салати стануть справжніми рятівниками, якщо вдома після робочого дня ви не застанете світла. Якщо ваша книга рецептів скупа на такі страви, ми допоможемо її збагатити, як і ваш раціон цікавими та смачними новинками.
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Рецепт корисного та смачного салату з апельсином та рибою
Інгредієнти для салату:
- пів пакування міксу салату;
- 10 – 15 маслин;
- 7 – 8 штучок міні-моцарели;
- 7 – 8 помідорів чері;
- 50 – 100 грамів слабосоленої риби;
- пів апельсина.
Інгредієнти для соусу:
- 2 столові ложки оливкової олії;
- пів чайної ложки французької гірчиці;
- по 1 чайній ложці соєвого, гранатового соусів, соусу теріякі й лимонного соку;
- можна додати кунжут за бажанням.
Спосіб приготування
Цей салат стане вашим улюбленцем / Фото Pexels
Крок 1. На більшу тарілку викладаємо мікс салату, маслини та моцарелу, формуючи всередині отвір. Очистьте та наріжте апельсин та рибу. Викладіть все у суміш салату.
Крок 2. Готуємо соус: у місткості змішайте оливкову олію, соєвий і гранатовий соус, соус теріякі, французьку гірчицю й лимонний сік. Все ретельно збиваємо виделкою.
Заправляємо соусом салат, зверху присипаємо кунжутом, і готово!