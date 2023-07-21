Возможно, где-нибудь на балконе или в гараже у вас стоит забытый велосипед, который вы не выводили на улицу уже годами. Что ж, самое время это сделать, ведь езда на велосипеде может принести немало пользы вашему организму.

Интересно Пейте томатный сок: он скрывает немало пользы

Чем полезна езда на велосипеде

Прежде всего, велосипедные прогулки помогут вам укрепить мышцы и сделать свое тело гораздо сильнее.

Езда на велосипеде не является такой тренировкой для всего тела, как, скажем, бег. Но если вы сравниваете это с чем-то вроде ходьбы, поскольку вы можете отрегулировать передачу велосипеда, чтобы создать большее сопротивление, вы можете создать больше силы через свои мышцы,

– поделилась тренер по велоспорту Намрита Брук.

Она также отметила, что езда на велосипеде не поможет развить мышцы так эффективно, как это можно сделать с помощью силовых тренировок, однако нажатие на педали хорошо тренирует разные группы мышц в нижней части тела.

Именно благодаря велоспорту вы можете улучшить силу своих бедер, квадрицепсов и подколенных сухожилий.

Поможет велосипедная езда развить и ваш баланс – если вы научитесь держать равновесие, ваше тело запомнит это через мышечную память, и вы будете использовать полученные навыки и в повседневной жизни. После этого вы сможете балансировать даже на резких поворотах, подъемах или спусках.



Велосипедные прогулки помогут укрепить мышцы / Фото Pexels

Так что если у вас есть проблемы с равновесием, велосипедная езда – это именно то, что вам нужно. Очень полезен этот спорт и для здоровья сердца.

Ваше сердце – это мышца. Итак, когда вы катаетесь на велосипеде, вы хорошо тренируетесь, что также увеличит ваш объем кровообращения – что затем доставляет больше кислорода и питательных веществ в вашу кровеносную систему.

– рассказала Намрита Брук.

Кроме того, во время езды ваше сердцебиение ускоряется, а это позволяет сердцу прокачивать больше крови, что помогает бороться с "плохим" холестерином.

Очень полезным будет велоспорт и для тех людей, которые стремятся сбросить несколько килограммов – это занятие с низкой нагрузкой, поэтому вы можете заниматься дольше, и это поможет сжечь гораздо больше калорий.

Если вы будете ездить от 30 минут до часа, это будет невероятной аэробной активностью. Такое время езды поможет не только похудеть, но и улучшить настроение и получить заряд энергии. Эти упражнения полезны и для того чтобы сконцентрировать внимание и отдохнуть от мозговой активности.