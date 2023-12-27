За її словами, щоб зберегти мозок у працездатному стані на довгі роки, важливо не лише розгадувати кросворди, як радять популярні журнали, але й правильно харчуватися, відмовитися від куріння, обмежити споживання солодощів, не забувати про воду та дихати свіжим повітрям.

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Дієтолог Оксана Скиталінська часто ділиться у своєму інстаграм-профілі порадами щодо харчування. За нею слідкують понад 50 тисяч прихильників, тож цього разу вона розповіла, як саме правильно підтримувати в тонусі наш мозок, щоб він залишався якомога довше здоровим.

Як зберегти здоров’я мозку

Дихайте свіжим повітрям

Не забувайте щодня виходити на вулицю на невеличку прогулянку або ж провітрюйте вікна в кімнатах. Нашому мозку обов’язково потрібен кисень, тому свіже повітря дозволить йому краще функціонувати.

Якщо ви любите рослини, то можете придбати певні види, які фільтрують повітря (антуріум Андре, гербера Джемсона, сциндапсус, аглаонема, хлорофітум, хризантема садова).

Відвідуйте сауну

З потом виходить багато токсинів, які не перевантажують нирки та печінку. Під час сауни пийте воду з електролітами. Найпростіший електролітний розчин - узвар із різних сухофруктів,

– зазначила дієтолог.

Вживайте клітковину

Ви вже, мабуть чули, що мозок та кишківник тісно пов’язані одне з одним. Тож для того, щоб в кишківнику було достатньо корисних бактерій, вживайте продукти, які багаті на клітковину. Це цибуля, часник, картопля, гриби, вівсянка, перлова і пшоняні крупи, ягоди журавлини, морська водорость люмінарія. Особливо цінними є квашені (ферментовані) продукти такі як квашена капуста чи буряк.

Загалом на ментальне здоров’я впливає стан серцево-судинної системи, зубів, нирок, щитовидної залози, наднирників, тому важливо слідкувати за своїм здоров’ям.



Не забувайте вживати клітковину / Фото Pexels

Займайтеся спортом

Обов’язково займайтеся фізичною активністю. Дієтологиня каже, що варто застосовувати ходьбу, віджимання, підтягування тощо.

Достатньо спіть

Також не менш важливим є глибокий сон, без зайвого світла й шуму. Завдяки повноцінному сну наш організм здатен добре відновитися, а мозок буде добре працювати.