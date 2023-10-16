Саме коли ваша щитоподібна залоза у хорошому стані, ваш організм почувається якнайкраще. Тож ви маєте знати, які звички допомагають зміцнити її та уникнути зайвих пошкоджень. Про ці щоденні ритуали розповіла докторка медичних наук Діна Адімулам.

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Їжте багато овочів на вечерю

Одна з найкращих речей, які ви можете зробити для свого здоров'я – це регулярно наповнювати свою тарілку овочами. Це піде на користь не тільки вашій щитоподібній залозі, але й іншим органам. Річ у тому, що саме продукти з високим вмістом антиоксидантів, до яких належать і овочі, допомагають зменшити запалення у організмі.

Насправді жодна конкретна їжа не може спричинити чи запобігти проблемам з щитоподібною залозою, проте овочі точно не будуть зайвими у вашому раціоні.

Пийте менше газованих напоїв

Так, деяка їжа може зменшувати запалення, проте інша може його й спричиняти, і до цих продуктів належать також і газовані напої. За даними Harvard Health Publishing, саме надто велика кількість цукру може спричинити негативні наслідки для організму та призвести до підвищення маси тіла, ожиріння, високого кров'яного тиску чи діабету 2-го типу.

Ви могли про це не знати, та приблизно чверть усього цукру, який ви споживаєте, припадає саме на безалкогольні газовані напої.

Їжте більше риби

Виявляється, споживання морепродуктів за вечерею може допомогти вам підтримати здоров'я щитоподібної залози. Справа в тому, що риба багата на різноманітні поживні речовини, що потрібні для її нормальної роботи.



Риба корисна для роботи щитоподібної залози / Фото Pexels

Зокрема, морепродукти можуть забезпечити дозу мінералів, а саме селену, йоду та цинку.

Ці мінерали важливі для виробництва гормонів щитовидної залози, особливо для тих, хто має захворювання щитовидної залози,

– поділилася докторка Адімулам.

Висипайтеся

Жодна людина не може добре функціонувати в умовах недостатнього сну, і те ж стосується і вашої щитоподібної залози. Дослідження, проведене ‌ Sleep Science, показало, що люди з проблемами сну показали гірші результати в аналізах функції щитоподібної залози.

Окрім того, зв'язок із залозою може мати також і стрес. Недостатня кількість сну перевантажує організм та викликає напругу і тривогу, яка заважає вашим органам працювати як слід.