Це один із найнебезпечніших типів раку шкіри, який розвивається з пігментних клітин меланоцитів. Розповідаємо, як стеження за родимками допоможе виявити це захворювання.
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На що потрібно зважати людям із родимками
Зазвичай меланома вражає шкіру, але може з'являтись і на інших частинах тіла: слизових оболонках, під нігтями, на оці тощо. Через кров і лімфу може розповсюдитись на решту організму.
Попри це, найпоширенішою ознакою хвороби є трансформації шкіри: нові родимки або зміни в старих, а також ураження шкіри, що довго не загоюються. Щоб це виявити, потрібно не нехтувати профілактичними оглядами у свого сімейного лікаря та обстеженням тіла вдома.
У 2020 році медики зареєстрували 2422 випадки захворювань, з них 37,7% виявили під час профілактичних оглядів. Саме тому дуже важливо стежити за шкірою та родимками, які можуть допомогти у самодіагностиці.
Проаналізуйте свої родимки / Фото Pexels
У всьому світі використовується шкала "ABCDE".
А – asymmetry (асиметрія)
Візуально розділяємо родимку чи пляму на шкірі навпіл. Половинки повинні бути однаковими. В іншому випадку треба йти до лікаря на огляд.
B – border (межа)
Це другий пункт, на який звертаємо увагу. Межа повинна бути рівною та чіткою, а не зубчастою чи кривою.
С – color (колір)
Зміна забарвлення родимки, поява почервоніння чи просто нерівномірний колір – все це приводи звернутись до фахівця.
D – diameter (діаметр)
Стежити варто і за розмірами утворення. Якщо воно збільшується або її розмір вже становить 5 – 6 міліметрів, повідомте про це свого лікаря.
E – evolving (розвиток)
Зрештою, приводом для занепокоєння може бути те, що родимка або пляма на шкірі змінилася упродовж останніх кількох тижнів або місяців.