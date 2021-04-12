Если вы слышали о чудодейственных свойствах сока из сельдерея, то, вероятно, интересовались, как это работает на практике. Инструктор по йоге и популярная блогерша Джесс Роквелл решила провести собственный эксперимент. В течение 60 дней женщина начинала утро со стакана сельдерейного напитка.

О преимуществах сока из сельдерея Джесс узнала из блога Энтони Уильяма – автора международного бестселлера "Взгляд внутрь болезни. Все секреты хронических заболеваний". Сначала она не до конца понимала чего ожидать, поскольку научное сообщество не признает методов лечения, предложенных Энтони, а среди показаний сельдерейной терапии столь невероятный перечень заболеваний, что верится с трудом.

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Например, в блоге говорится, что сок из сельдерея помогает при:

хроническом кислотном рефлюксе,

вздутии живота,

аутоиммунных болезнях,

нарушении функций надпочечников,

вирусе Эпштейна Барра и опоясывающего лишая,

воспалениях.

Такое разнообразие вызывает дополнительный скептицизм. Тем не менее Джесс решила начать свой путь к обещанному "исцелению".

Состав напитка



Как сок из сельдерея влияет на организм / Фото Pexels

Сельдерей содержит витамин К, С, В6, калий, фолиевую кислоту и магний. Кроме этого он является источником флавоноидов (зеаксантина и лютеина, которые, как показали исследования, помогает при лечении возрастной патологии – макулодистрофии). Важно и то, что 95% сельдерея – это вода, которая содержит большое количество электролитов и натрия.

Ознакомившись с преимуществами, мне показалось, что это – обычная реклама, которая вряд ли изменит мою жизнь, – сообщает блогерша.

Как проходил эксперимент

Несмотря на то, что большое количество людей рассказывает, как 7-дневное употребление сока из сельдерея может кардинально изменить жизнь и улучшить здоровье, Джесс уверена, что этого мало:

Конечно, каждому свое. Но я сделала глобальное исследование, чтобы проверить, как действует сок из сельдерея в долгосрочной перспективе. Прежде чем рассказывать о своем опыте, я убедилась, что это не повредит здоровью моих последователей, – рассказывает Джесс.

Базовые правила

Каждое утро Джесс выпивала ровно 473 миллилитров сока (это примерно целый пучок сельдерея).

(это примерно целый пучок сельдерея). Блогерша покупала исключительно органический сельдерей . В противном случае, как рассказывает сама Джесс, вкус напитка был просто ужасным.

. В противном случае, как рассказывает сама Джесс, вкус напитка был просто ужасным. Джесс выпивала только что приготовленный напиток на пустой желудок.

Medical Medium рекомендует пить сок из сельдерея в течение 7 дней, однако Джесс обнаружила, что первые результаты заметны только после 30-го дня сельдерейных завтраков.

Не возлагайте на сок много надежд

Блогерша ведет здоровый образ жизни, правильно питается и регулярно занимается спортом, поэтому сок из сельдерея не показал неожиданных результатов. У нее действительно улучшились некоторые показатели, однако не факт, что такое же произойдет с людьми, которые полагаются исключительно на утренний напиток.

Положительные изменения

Больше энергии

За несколько дней эксперимента женщина почувствовала, что чувствует себя менее вялой и успевает сделать больше дел.

Первое, что я начала замечать – это то, как я чувствовал себя утром. Мне трудно просыпаться с восходом солнца и обычно я могу спать до обеда, но после первых 3 – 5 дней эксперимента я заметила огромный всплеск энергии, – рассказывает Джесс.

Лучшее состояние кожи

Иногда на лице Джесс проявлялись отдельные прыщи, но она никогда не страдала от серьезных проблем с кожей.

В течение 60 дней эксперимента я чувствовала, что мое лицо выглядело более ярким. Я не знаю, как это описать, но оно утратило тусклость и приобрело здоровый тон.

Потеря веса



Сельдерей помогает худеть / Фото Pexels

Через некоторое время употребления сока, Джесс заметила, что ее живот начал исчезать, а на лице проявились скулы. Это было не особо желанное изменение, которое все равно оказалось приятным дополнением.

Исчезла аллергия

Всю жизнь у меня была страшная аллергия на плесень. Из-за того, что в моем доме повышенная влажность, я часто страдала от насморка. Кроме этого я родилась с искривленной перегородкой, поэтому мои пазухи были постоянно забитыми.

Во время употребления сока все неприятные симптомы уменьшились. А во время нескольких дней перерыва, которые пришлись на 45 день эксперимента, Джесс заметила, что насморк вернулся. Сначала она даже подумала, что это признак простуды, но впоследствии обнаружила связь между паузой в употреблении напитка и заложенным носом.

Повысился иммунитет

Сейчас я не могу подтвердить или опровергнуть этот пункт, но я единственный человек в офисе, который не заболел в этом году.

Негативные последствия

По мнению блогера, преимущества сока из сельдерея значительно превосходят негативные стороны, но стоит вспомнить и о них.

Усталость

Первую неделю, когда организм только привыкает к соку, вы можете столкнуться с вялостью и истощением организма. Блогерша считает, что это признак очищения организма. Этот этап может сопровождаться дискомфортом в желудочно-кишечном тракте, мигренью и чрезмерной утомляемостью.

У вас может повыситься чувствительность желудка

Примерно через 2 с половиной месяца сельдерея мой желудок стал более чувствительным. Это может быть сигналом организма, что вам пора отказаться от этого утреннего ритуала.

Сельдерей – это дорого

Эта практика может оказаться недоступной из-за высокой цены сельдерея в некоторых продуктовых магазинах. Впрочем, вы быстро научитесь находить самые вкусные и доступные стебли сельдерея.