Звісно, вживання різноманітних продуктів – гарантія хорошого самопочуття. Однак це не означає, що ви повинні відмовитися від регулярного прийому улюблених фруктів чи овочів.

Яблука – це та їжа, яку можна вживати регулярно і вона лиш піде на користь вам та вашому шлунково-кишковому тракту. Від Голден Делішес до Чемпілну – ви можете обрати один із сотні сортів, тож можете не сумніватися, що за час експерименту вам набридне смак, аромат чи текстура плоду.

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У яблуках містяться вітаміни A, В1, В2, С, Е, РР, а також йод, фосфор, магній, залізо, селен, калій, кальцій і цинк. В сукупності вони позитивно впливають на самопочуття, підвищують стресостійкість, зміцнюють серцево-судинну систему та покращують когнітивні властивості.

Все ж таки нутриціологи переконують, що ви не зможете заповнити денну норму вітамінів і мінералів одним лише фруктом. Яблуко, що важить 150 грамів забезпечить організм лише 8% від денної дози вітаміну C і 2% вітаміну А. Але не варто знецінювати переваг плоду. Наприклад, за вмістом йоду яблука, особливо їхні кісточки, поступаються лише морепродуктам. І це далеко не всі позитивні ефекти.



Яблука містять багато антиоксидантів / Фото Pexels

Зібрали найцікавіші зімни, які чекають ваш організм, якщо ви додасте у свій щоденний раціон хоча б 1 яблуко.

Ви відчуєте, як покращується здоров'я кишечника

У яблуках повно клітковини, яку більшість з нас не отримують в достатній кількості. Одне середнє яблуко покриває 20% від добової потреби харчових волокон. Вживаючи яблуко кожного дня, ви пришвидшите травлення та відновите корисні бактерії в кишечнику. Особливо корисно вживати яблука тим, хто страждає від закрепів.

Дослідження стверджують, що ви втратите зайві кілограми



Яблука допомагають схуднути / Фото Unsplash

Згідно з оглядом досліджень, проведених у 2018 році, вживання яблук позитивно впливає на зниження ваги. Люди, які впродовж 4 – 12 тижнів вживали від 240 – 720 міліграмів яблучного соку продемонстрували швидшу динаміку схуднення. Враховуючи, що одне велике яблуко – це 240 грамів яблучного соку, достатньо вживати 1 – 2 яблука на день.

За 3 тижні експерименту у вас знизиться рівень холестерину

Розчинні волокна яблук зв'язують жири в кишечнику. Це призводить до зменшення рівня холестерину в крові. Дієтологи прийшли до висновку, що після 3-х тижнів яблучної дієти показник холестерину може знизитися на 30%.

Ви перестанете страждати від підвищеного тиску



Яблука допомагають знизити тиск / Фото Unsplash

Залізо, що міститься в яблуках, підвищує рівень гемоглобіну. Це особливо корисно при великих крововтратах і недокрів'ї. Крім того, яблука рекомендовано гіпертонікам. Плоди здатні знизити кров'яний тиск, оскільки вони виводять з організму зайві сіль і воду.

Їжа на перспективу

Дослідження 2016 року, яке протягом 15 років спостерігало за жінками похилого віку, показало, що учасниці, які вживали яблука рідше помирали від серцевих захворювань та раку.