Конечно, употребление различных продуктов – гарантия хорошего самочувствия. Однако это не означает, что вы должны отказаться от регулярного приема любимых фруктов или овощей.

Яблоки – это пища, которую можно употреблять регулярно и она лишь пойдет на пользу вам и вашему желудочно-кишечному тракту. От Голден Делишес к Чемпилну – вы можете выбрать один из сотни сортов, поэтому можете не сомневаться, что за время эксперимента вам надоест вкус, аромат или текстура плода.

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В яблоках содержатся витамины A, В1, В2, С, Е, РР, а также йод, фосфор, магний, железо, селен, калий, кальций и цинк. В совокупности они положительно влияют на самочувствие, повышают стрессоустойчивость, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают когнитивные свойства.

Тем не менее нутрициологи убеждают, что вы не сможете заполнить дневную норму витаминов и минералов одним лишь фруктом. Яблоко, что весит 150 граммов, обеспечит организм лишь 8% от дневной дозы витамина C и 2% витамина А. Однако не стоит обесценивать преимуществ плода. Например, по содержанию йода яблоки, особенно их косточки, уступают только морепродуктам. И это далеко не все положительные эффекты.



Яблоки содержат много антиоксидантов / Фото Pexels

Собрали самые интересные перемены, которые ждут ваш организм, если вы добавите в свой ежедневный рацион хотя бы 1 яблоко.

Вы почувствуете, как улучшается здоровье кишечника

В яблоках полно клетчатки, которую большинство из нас не получают в достаточном количестве. Одно среднее яблоко покрывает 20% от суточной потребности пищевых волокон. Употребляя яблоко каждый день, вы ускорите пищеварение и восстановите полезные бактерии в кишечнике. Особенно полезно употреблять яблоки тем, кто страдает от запоров.

Исследования утверждают, что вы потеряете лишние килограммы



Яблоки помогают похудеть / Фото Unsplash

Согласно обзору исследований, проведенных в 2018 году, употребление яблок положительно влияет на снижение веса. Люди, которые в течение 4 – 12 недель употребляли от 240 – 720 миллиграммов яблочного сока, продемонстрировали более быструю динамику похудения. Учитывая, что одно большое яблоко – это 240 граммов яблочного сока, достаточно употреблять 1 – 2 яблока в день.

За 3 недели эксперимента у вас снизится уровень холестерина

Растворимые волокна яблок связывают жиры в кишечнике. Это приводит к уменьшению уровня холестерина в крови. Диетологи пришли к выводу, что после 3-х недель яблочной диеты показатель холестерина может снизиться на 30%.

Вы перестанете страдать от повышенного давления



Яблоки помогают снизить давление / Фото Unsplash

Железо, содержащееся в яблоках, повышает уровень гемоглобина. Это особенно полезно при больших кровопотерях и малокровии. Кроме того, яблоки рекомендуется гипертоникам. Плоды способны снизить кровяное давление, поскольку они выводят из организма лишние соль и воду.

Еда на перспективу

Исследование 2016 года, наблюдающее в течение 15 лет за пожилыми женщинами, показало, что участницы, которые употребляли яблоки, реже умирали от сердечных заболеваний и рака.