Звісно, жоден продукт чи харчова добавка самі по собі не можуть швидко допомогти завагітніти. Але комплексна дієта все ж може посприяти збільшенню шансів.

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Що треба їсти, щоб зачати дитину

Помічною для жінок може бути фолієва кислота. Її прийом до та під час вагітності допомагає запобігти аненцефалії. Цей дефект розвивається на перших етапах, інколи навіть до моменту, коли жінка дізнається про вагітність. Саме тому медики рекомендують усім без винятку жінкам репродуктивного віку вживати 400 мікрограмів фолієвої кислоти на день.

Окрім цього, надзвичайно важливим є повноцінне харчування з поєднанням поживних речовин. Якщо раніше експерти зосереджували увагу на жіночій фертильності, то тепер перейшли на чоловічу. Так, дослідження 2015 року виявило, що тип м'яса, який споживали чоловіки, впливав на шанси запліднення.

Користь отримали ті, хто вживав більше птиці. Чоловіки, які на тиждень їли менш як 1,5 порції обробленого м'яса (бекони, ковбаси тощо), мали 82% шансів зачати дитину. Ті, хто вживав 4,3 порції за 7 днів, – 54%.



Дуже важливо правильно харчуватись / Фото Pexels

Значення чоловічого здоров'я та харчування для фертильності ігнорують, але це дуже важливо. Це насправді може вплинути навіть на здоров'я їхніх онуків. Якщо одна людина дотримується дієтичних рекомендацій, друга людина, скоріш за все, також це робитиме,

– наголошує дієтологиня Шеллі Вілкінсон.

Важливо, щоб організм обох отримував достатньо правильних жирів, які є в горіхах, насінні, лососі, авокадо та оливковій олії. Вживання білків рослинного, а не тваринного походження суттєво зменшує ризик овуляційного безпліддя. Уникати також треба маргарину, пончиків, оброблених продуктів і смаженої їжі.

Загалом треба їсти овочі, фрукти, цільнозернові макарони та цільнозерновий хліб, жирну рибу, бобові, яйця та нежирне м'ясо. А ще споживати достатню кількість йоду. Від алкоголю треба відмовитись, адже не існує безпечних доз.

Зрештою, варто розуміти, що проблему безпліддя не можна розв'язати лише правильним харчування. Причини є комплексними, тому потрібно звертатись до відповідних лікарів.