Конечно, ни один продукт или пищевая добавка сами по себе не могут быстро помочь забеременеть. Но комплексная диета все же может поспособствовать увеличению шансов.

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Что нужно есть, чтобы зачать ребенка

Помощной для женщин может быть фолиевая кислота. Ее прием до и во время беременности помогает предотвратить аненцефалию. Этот дефект развивается на первых этапах, иногда даже до того момента, когда женщина узнает о беременности. Именно поэтому медики рекомендуют всем без исключения женщинам репродуктивного возраста употреблять 400 микрограмм фолиевой кислоты в день.

Кроме этого, чрезвычайно важно полноценное питание с сочетанием питательных веществ. Если раньше эксперты сосредотачивали внимание на женской фертильности, то теперь перешли на мужскую. Так, исследование 2015 г. выявило, что тип мяса, который потребляли мужчины, влиял на шансы оплодотворения.

Пользу приобрели те, кто употреблял больше птицы. Мужчины, которые в неделю ели менее 1,5 порции обработанного мяса (беконы, колбасы и т.п.), имели 82% шансов зачать ребенка. Употреблявшие 4,3 порции за 7 дней – 54%.



Очень важно правильно питаться / Фото Pexels

Значение мужского здоровья и питания для фертильности игнорируют, но это очень важно. Это действительно может повлиять даже на здоровье их внуков. Если один человек придерживается диетических рекомендаций, второй человек, скорее всего, также это будет делать,

– подчеркивает диетолог Шелли Уилкинсон.

Важно, чтобы организм обоих получал достаточно правильных жиров, которые есть в орехах, семенах, лососе, авокадо и оливковом масле. Употребление белков растительного, а не животного происхождения существенно уменьшает риск овуляционного бесплодия. Избегать также следует маргарина, пончиков, обработанных продуктов и жареной пищи.

В общем, нужно есть овощи, фрукты, цельнозерновые макароны и цельнозерновой хлеб, жирную рыбу, бобовые, яйца и нежирное мясо. А еще потреблять достаточное количество йода. От алкоголя нужно отказаться, ведь нет безопасных доз.

В конце концов, следует понимать, что проблему бесплодия нельзя решить только правильным питанием. Причины комплексные, поэтому нужно обращаться к соответствующим врачам.