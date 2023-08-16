Оказывается, если вы добавите в свой рацион обычную клубнику, которую летом особенно легко найти в магазинах, вы можете не только снизить артериальное давление, но и улучшить работу вашего мозга.

Интересно Это простое средство поможет омолодить и увлажнить кожу.

Чем полезна клубника

Недавнее исследование показало, что регулярное употребление клубники действительно может заставить ваш мозг работать несколько активнее. А ранее уже было доказано, что эта ягода оказывает положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

После потребления клубники (что равно двум чашкам свежей клубники) ежедневно в течение 8 недель скорость когнитивной обработки выросла на 5,2%, систолическое артериальное давление снизилось на 3,6%, а общая антиоксидантная способность значительно выросла на 10,2%,

– сообщила профессор Ширин Хушманд.

Вы можете быть удивлены, однако преимущества этого невероятного продукта сохраняются и в высушенном виде, так что вы сможете наслаждаться полезными и питательными веществами из ягод в течение целого года.



Клубника может улучшить здоровье сердца / Фото Pexels

Клубника идеально подойдет для людей, стремящихся похудеть, ведь одна порция содержит всего 50 калорий, однако богата клетчаткой и содержит полезные углеводы.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Учитывайте и то, что в клубнике есть немало витамина С – примерно 85 миллиграммов на порцию, а это почти суточная норма этого соединения. Витамин С является антиоксидантом и играет важную роль в здоровье кожи, поддержании иммунитета, а также может снизить риск некоторых хронических заболеваний.