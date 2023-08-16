Оказывается, если вы добавите в свой рацион обычную клубнику, которую летом особенно легко найти в магазинах, вы можете не только снизить артериальное давление, но и улучшить работу вашего мозга.
Интересно Это простое средство поможет омолодить и увлажнить кожу.
Чем полезна клубника
Недавнее исследование показало, что регулярное употребление клубники действительно может заставить ваш мозг работать несколько активнее. А ранее уже было доказано, что эта ягода оказывает положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.
После потребления клубники (что равно двум чашкам свежей клубники) ежедневно в течение 8 недель скорость когнитивной обработки выросла на 5,2%, систолическое артериальное давление снизилось на 3,6%, а общая антиоксидантная способность значительно выросла на 10,2%,
– сообщила профессор Ширин Хушманд.
Вы можете быть удивлены, однако преимущества этого невероятного продукта сохраняются и в высушенном виде, так что вы сможете наслаждаться полезными и питательными веществами из ягод в течение целого года.
Клубника может улучшить здоровье сердца / Фото Pexels
Клубника идеально подойдет для людей, стремящихся похудеть, ведь одна порция содержит всего 50 калорий, однако богата клетчаткой и содержит полезные углеводы.
Учитывайте и то, что в клубнике есть немало витамина С – примерно 85 миллиграммов на порцию, а это почти суточная норма этого соединения. Витамин С является антиоксидантом и играет важную роль в здоровье кожи, поддержании иммунитета, а также может снизить риск некоторых хронических заболеваний.