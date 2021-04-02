Процедури відбілювання зубів нині користуються великим попитом. А чи знаєте ви, що відбувається із зубами під час такого процесу і до яких негативних факторів це може призвести?

Про це розповіла докторка Манека Віг з Індії, за плечима якої 8 років стоматологічної практики. Також вона назвала засоби, за допомогою яких можна досягти білосніжної усмішки.

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Чому зуби білі

Наші зуби створені з 2 твердих і захисних зовнішніх шарів, верхній з яких називається емаллю, а також внутрішній відділ – дентином разом із м’якими тканинами.

Емаль, подібно до наших кісток, складається з великої кількості кальцію у формі гідроксиапатиту, який у своєму природному стані має білий колір. Саме тому наші зуби білі.

Однак з віком, а також споживанням таких пігментованих речовин, як чай, кава, вино та сигарети, білизна наших зубів порушується, і вони набувають жовтуватого відтінку.



Будова зуба / Фото zuby

Які бувають види плям

Кольорові сполуки, які наші очі сприймають як плями, по суті є хромофорами, які, як правило, мають жовтуватий або коричневий кольори. Плями можуть бути внутрішніми або зовнішніми.

Зовнішні – це поверхневі плями на емалі. Більшість з них можна усунути механічно, чистячи зуби щіткою або за допомогою хімічної процедури відбілювання.

Внутрішні плями виникають в середині зуба – на внутрішній стороні емалі, або з боку нижнього дентину. З ними набагато складніше боротися, і вони часто вимагають інвазивних процедур.

Види процедур відбілювання зубів

Відбілювання зубів насправді існує століттями. Білосніжна посмішка була символом статусу древніх єгиптян, якої вони досягали за допомогою гілочки та оцту. Також відомо, що стародавні римляни використовували сечу, вірячи в те, що наявний в ній аміак відбілить їхні зуби.

На щастя, каже докторка Віг, зараз є добре вивчені хімічні речовини, які можна ефективно використовувати для відбілювання.

Найпоширенішим засобом є відбілююча зубна паста. Вона містить більшу кількість абразивної речовини, що допомагає очищати плями. Хоча такі зубні пасти можуть видаляти поверхневі плями, вони не забезпечують значної зміни відтінку кольору зуба.

Відбілюючі засоби для полоскання рота, що містять перекис водню, – ще один поширений продуктом. Вони працюють краще, ніж зубні пасти, але їх потрібно регулярно використовувати протягом приблизно 3 місяців, щоб побачити деяку різницю у відтінках.

Мабуть, найкращим продуктом, який можна купити, є відбілюючі гелі та смужки. Набори лотків для відбілювання також доступні в аптеках. Але їх краще отримати в стоматологічних клініках з інструкціями щодо використання.



Смужки для відбілювання зубів / Фото unsplash

Те, що ми зазвичай називаємо хімічним відбілюванням, виконується виключно стоматологами. Оскільки препарати, які використовуються, містять вищу концентрацію відбілюючих хімікатів, результати будуть більш помітними. Але і вартість такої процедури є вищою.

Про хімічне відбілювання

Зубні плями це по суті – хромогени, які містяться у багатьох продуктах, зокрема, в ягодах, фруктах та овочах. У своїй хімічній структурі хромогени мають кон’юговані подвійні зв’язки та метал.

Найпоширенішими відбілюючими агентами є пероксид водню, а також пероксид карбаміду, який при контакті з водою виділяє перекис водню.

Відбілювання – це по суті реакція окислення. Відбілювач (перекис водню) окислює подвійний зв’язок хромогену в плямах зуба, змушуючи його змінювати свою хімічну структуру. В результаті хромоген стає сполукою світлішого кольору, що і дає ефект білизни.

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Про мінуси хімічного відбілювання

Було помічено, що агресивне відбілювання має тенденцію до збільшення шорсткості поверхні емалі та призводить до її демінералізації. Через це зуби стають пористими, що своєю чергою викликає чутливість.

Крім того, такі процедури можуть спричинити опік м’яких тканин, якщо відбілюючий засіб контактує з яснами чи язиком. Або викликати незначний розлад шлунку, якщо активна речовина потрапить всередину організму.

Тому докторка Віг радить відбілювати зуби в стоматологічній клініці під наглядом та контролем спеціаліста. Це основне правило дозволить мінімізувати ризики, пов’язані з відбілюванням.



Після відбілювання зуби можуть стати чутливими / Фото ScienceABC