Процедуры отбеливания зубов в настоящее время пользуются большим спросом. А знаете ли вы, что происходит с зубами во время такого процесса и к каким негативным факторам это может привести?

Об этом рассказала доктор Манека Виг из Индии, за плечами которой 8 лет стоматологической практики. Также она назвала средства, с помощью которых можно достичь белоснежной улыбки.

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Почему зубы белые

Наши зубы созданы из 2 твердых и защитных внешних слоев, верхний из которых называется эмалью, а также внутренний отдел – дентином вместе с мягкими тканями.

Эмаль, подобно нашим костям, состоит из большого количества кальция в форме гидроксиапатита, который в своем естественном состоянии имеет белый цвет. Именно поэтому наши зубы белые.

Однако с возрастом, а также употреблением таких пигментированных веществ, как чай, кофе, вино и сигареты, белизна наших зубов нарушается, и они приобретают желтоватый оттенок.

Строение зуба / Фото zuby

Какие бывают виды пятен

Цветные соединения, которые наши глаза воспринимают как пятна, по сути являются хромофорами, которые, как правило, имеют желтоватый или коричневый цвета. Пятна могут быть внутренними или внешними.

Внешние – это поверхностные пятна на эмали. Большинство из них можно устранить механически, чистя зубы щеткой или с помощью химической процедуры отбеливания.

Внутренние пятна возникают в середине зуба – на внутренней стороне эмали, или со стороны нижнего дентина. С ними гораздо сложнее бороться, и они часто требуют инвазивных процедур.

Виды процедур отбеливания зубов

Отбеливание зубов на самом деле существует веками. Белоснежная улыбка была символом статуса древних египтян, которой они достигали с помощью веточки и уксуса. Также известно, что древние римляне использовали мочу, веря в то, что имеющийся в ней аммиак отбелит их зубы.

К счастью, говорит доктор Виг, сейчас хорошо изучены химические вещества, которые можно эффективно использовать для отбеливания.

Самым распространенным средством является отбеливающая зубная паста. Она содержит большее количество абразивного вещества, которое помогает очищать пятна. Хотя такие зубные пасты могут удалять поверхностные пятна, они не обеспечивают значительного изменения оттенка цвета зуба.

Отбеливающие средства для полоскания рта, содержащие перекись водорода – еще один распространенный продукт. Они работают лучше, чем зубные пасты, но их нужно регулярно использовать в течение примерно 3 месяцев, чтобы увидеть разницу в оттенках.

Пожалуй, лучшим продуктом, который можно купить, являются отбеливающие гели и полоски. Наборы лотков для отбеливания также доступны в аптеках. Но их лучше получить в стоматологических клиниках с инструкциями по использованию.



Полоски для отбеливания зубов / Фото unsplash

То, что мы обычно называем химическим отбеливанием, выполняется исключительно стоматологами. Поскольку используемые препараты содержат более высокую концентрацию отбеливающих химических веществ, результаты будут более заметными. Но и стоимость такой процедуры выше.

О химическом отбеливании

Зубные пятна это по сути – хромогены, которые содержатся во многих продуктах, в частности, в ягодах, фруктах и овощах. В своей химической структуре хромогены имеют конъюгированные двойные связи и металл.

Самыми распространенными отбеливающими агентами являются пероксид водорода, а также пероксид карбамида, который при контакте с водой выделяет перекись водорода.

Отбеливание – это по сути реакция окисления. Отбеливатель (перекись водорода) окисляет двойную связь хромогена в пятнах зуба, заставляя его изменять свою химическую структуру. В результате хромоген становится соединением более светлого цвета, что и дает эффект белизны.

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О минусах химического отбеливания

Было замечено, что агрессивное отбеливание имеет тенденцию к увеличению шероховатости поверхности эмали и приводит к ее деминерализации. Из-за этого зубы становятся пористыми, что в свою очередь вызывает чувствительность.

Кроме того, такие процедуры могут вызвать ожог мягких тканей, если отбеливающее средство контактирует с деснами или языком. Или вызвать незначительное расстройство желудка, если активное вещество попадет внутрь организма.

Поэтому доктор Виг советует отбеливать зубы в стоматологической клинике под наблюдением и контролем специалиста. Это основное правило позволит минимизировать риски, связанные с отбеливанием.



После отбеливания зубы могут стать чувствительными / Фото ScienceABC