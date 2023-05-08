Науковці з Мічиганського університету виявили, що мозок навіть після зупинки серця продовжує працювати. Розповідаємо, що може відчути людина в цей момент.

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Як діє мозок у момент смерті

Для дослідження вчені взяли 4 пацієнтів лікарні університету, які були близькими до смерті. Усі були у комі й не проявляли жодних ознак свідомості, їхнє життя підтримували штучно. Після негативного неврологічного прогнозу сім'ї людей вирішили відключити їх від апаратів.

У цей момент дослідники стежили за пацієнтами за допомогою електроенцефалограми. З настанням смерті суттєво збільшилась потужність гамма-випромінювання у лівій передньо-середній скроневій частці мозку.



У момент смерті людини активно працює мозок / Фото Pexels

Деякі ділянки навіть працювали інтенсивніше, ніж під час життя. Потужний сигнал був у фронтальній і центральній частинах, у дорсолатеральній та префронтальній корі, а також у правій і лівій скроневих частках.

Така активність мозку у момент смерті здивувала вчених. Звісно ж, попереду нові поглиблені дослідження цього феномену. Але вже ці результати дозволяють дивитись на роль мозку у житті людини зовсім під іншим кутом.