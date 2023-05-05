Проте вчені виявили, що праця на користь інших ще й покращує ваше здоров'я. Розповідаємо про експеримент детальніше.

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Як волонтерство й пожертви впливають на здоров'я

Волонтерство, благодійні внески, допомога і просто хороше ставлення до інших – це не лише про добрі справи. Дослідження Journal of Psychosomatic Research запевняє, що це позитивно впливає на самих людей, які цим займаються. Йдеться не лише про покращення психічного стану, а й зменшення фізичного болю.

В експерименті взяли участь 48 тисяч британців, які мали оплачувану роботу й сім'ю. За їхньою поведінкою стежили протягом 9 років.

Ті, хто брали участь у волонтерській діяльності чи робили пожертви або робили те й інше, повідомляли про менший біль протягом часу дослідження, аніж ті, хто не брав жодної участі в добровільних ініціативах на користь суспільства,

– кажуть науковці.



Не забувайте волонтерити / Фото Pexels

Тривалість волонтерської роботи ніяк не впливала на біль, а от розмір пожертви – так. Чим більшою була сума, тим меншим був біль. Окрім того, виявилося, що витрати грошей на інших пов'язані з поліпшенням серцево-судинного здоров'я

"Попередні дослідження показують, що витрати грошей на інших є міцною передумовою щастя, а пожертви на благодійність асоціюються з більшим задоволенням від життя. Люди, яких просили пожертвувати гроші на благодійність, мали підвищену активність в зонах мозку, пов'язаних із задоволенням і винагородою", – резюмують дослідники.