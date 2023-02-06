Підтримати здоров'я кишківника, водний баланс та забути про набряки допоможе цей простий напій, який варто випити перед сном.

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Як позбутись ранкового здуття живота

Імбир відомий своїми протизапальними властивостями, адже містить у складі унікальні сполуки – гінгероли та шогаоли. Саме вони створюють важливий антиоксидантний ефект, який ефективно бореться з вільними радикалами. Ці шкідники не лише руйнують ваші клітини та призводять до старіння, але й збільшують окислювальний стрес, що викликає ожиріння.

Пошкодження вільними радикалами відбуваються на клітинному рівні. В результаті в організмі знижуються темпи метаболізму, через що й відбувається накопичення жирів у талії.



Імбир позбавить вас ранкового здуття / Фото Pexels

Вибір імбирного чаю замість кави або іншого ароматизованого чаю, який не приносить жодної користі, – це чудовий спосіб отримати антиоксиданти та зміцнити загальний стан здоров'я. Імбирний чай стане легким доповненням до вашого поточного режиму здоров'я та розпорядку дня,

– рекомендує дієтологиня Тріста Бест.

Імбирний чай позбавить вас ще однієї ранкової проблеми – здуття живота, адже покращує травні процеси. "Найефективніший ранковий чай, щоб заспокоїти ранкове здуття живота, – це імбирний чай. Імбир допомагає зменшити гази та викликати дефекацію", – каже експертка.

Також чай відомий протизапальним ефектом, що заспокоює шлунково-кишковий тракт. Все завдяки імбиру, який багатий хімічними компонентами, такими як фенольні сполуки, органічні кислоти, сирі волокна та ліпіди, що рятують від нудоти та набряків.