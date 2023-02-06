Поддержать здоровье кишечника, водный баланс и забыть об отеках поможет этот простой напиток, который следует выпить перед сном.

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Как избавиться от утреннего вздутия живота

Имбирь известен своими противовоспалительными свойствами, ведь содержит в составе уникальные соединения – гингеролы и шогаолы. Именно они создают важный антиоксидантный эффект, эффективно борющийся со свободными радикалами. Эти вредители не только разрушают ваши клетки и приводят к старению, но и увеличивают окислительный стресс, вызывающий ожирение.

Повреждения свободными радикалами происходят на клеточном уровне. В результате в организме снижаются темпы метаболизма, из-за чего происходит накопление жиров в талии.



Имбирь лишит вас утреннего вздутия / Фото Pexels

Выбор имбирного чая вместо кофе или другого ароматизированного чая, который не приносит никакой пользы, – это отличный способ получить антиоксиданты и укрепить общее состояние здоровья. Имбирный чай станет легким дополнением к вашему текущему режиму здоровья и распорядку дня,

– рекомендует диетолог Триста Бест.

Имбирный чай лишит вас еще одной утренней проблемы – вздутие живота, ведь улучшает пищеварительные процессы. "Самый эффективный утренний чай, чтобы успокоить утреннее вздутие живота – это имбирный чай. Имбирь помогает уменьшить газы и вызвать дефекацию", – говорит эксперт.

Также чай известен противовоспалительным эффектом, успокаивающим желудочно-кишечный тракт. Все благодаря имбирю, богатому химическими компонентами, такими как фенольные соединения, органические кислоты, сырые волокна и липиды, избавляющие от тошноты и отеков.