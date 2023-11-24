Ймовірно, у вас були ситуації, коли улюблений одяг ставав затісним, і ви думали, що провина усьому – ваш повільний метаболізм. Дієтологиня Роксана Ехсані поділилася всього однією повсякденною звичкою, яка притаманна багатьом людям і яка може суттєво зіпсувати ваші прагнення до схуднення.

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Що погіршує метаболізм

Ваш метаболізм може забезпечити живлення усіх основних процесів вашого тіла – від дихання до перекачування крові. І, звісно, ви не можете напряму контролювати свій метаболізм, проте є дії, які впливають на те, наскільки добре він працює.

Метаболізм — це каскад реакцій, які постійно відбуваються в організмі для використання поживних речовин з їжі, напоїв, ліків і добавок. Кожна клітина тіла бере участь у метаболізмі певним чином, формою чи формою, щоб забезпечити енергією вашу повсякденну діяльність,

– пояснила дієтологиня Елізабет Шоу.

Отож, одна звичка, від якої варто відмовитися, щоб покращити свій метаболізм – це недостатнє споживання їжі. Вам може здатися, що коли ви обмежуєте кількість їжі, яку ви їсте, ви наближаєте себе до схуднення, проте насправді ви просто не отримуєте достатньо калорій для підтримки основних метаболічних функцій – зокрема дихання та травлення.

Цілком ймовірно, що ви їсте недостатньо, якщо намагаєтеся схуднути шляхом дотримання низькокалорійної дієти чи надмірних тренувань. Тож намагайтеся уникати недостатньої кількості їжі в своєму раціоні, адже це точно скажеться на швидкості вашого травлення.

Думайте про своє тіло як про автомобіль. Коли ви залили недостатньо бензину в машину, вона перестане працювати. Так само, як ваша машина не може рухатися на порожньому баку, так само не може ваше тіло,

– розповіла дієтологиня.

Чим недоїдання шкідливе

Можливо, ви колись намагалися сидіти на модній дієті через привабливі обіцянки швидкого схуднення та довготривалого результату. Але у такому випадку ви мали помітити, що рівень вашої енергії під час цих дієт помітно падає.



Для хорошого метаболізму важливо їсти достатню кількість їжі / Фото Pexels

Якщо ви недоїдаєте та вживаєте менше калорій, ніж спалює ваш організм щодня, це може бути шкідливим для вашого метаболізму. З часом ваш організм адаптується до споживання меншої кількості калорій. І таким чином ваш метаболізм також знизиться, і ви відчуєте такі симптоми, як зниження когнітивних функцій, втома, низький рівень енергії та погіршення метаболізму.

Окрім того, якщо ви дотримувалися подібних дієт, ви, певно, помічали, що з часом результати стають все менш помітними, і ви не худнете так само швидко, як раніше. Це означає, що ваш метаболізм також сповільнюється. Не забувайте про те, що слабкий метаболізм може призвести до погіршення імунітету, підвищеного рівня стресу та ризику хронічних захворювань.