• Харчування

Щоб зменшити густоту сального секрету, варто включити в раціон свіжі фрукти та овочі, пити багато чистої негазованої води, мінімізувати вживання жирної їжі, фаст-фуду та кави з молоком.

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• Догляд

Важливо підбирати шампунь за типом шкіри голови, а не для структури волосся. Багато власниці фарбованого чи освітленого волосся купують відновлюючий, зволожуючий шампунь, який провокую швидшу жирність.

Краще брати зміцнюючий шампунь, який підходить для нормальної шкіри голови та схильної до жирності. Крім цього, потрібно завжди мити волосся 2 рази, щоб ретельно очистити шкіру і повністю змити шампунь.

Догляд за волоссям / Фото Madison Reed

• Гормони

Підвищена секреція сальних залоз часто пов'язана з надлишком чоловічих статевих гормонів. Якщо часто турбує ця проблема, варто перевірити гормональний фон.

• Стрес

На сальні залози також може впливати стрес. Коли нервуєте, волосяний м'яз спазмується і тисне на сальну залозу, провокуючи надлишок себума. Незайвим буде приймати вітаміни групи В й мінімізувати стреси.

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Важливо не ставити собі діагноз самостійно, а звернутися до фахівця. Він допоможе зрозуміти причину та як її позбутися, не зашкодивши здоров'ю.