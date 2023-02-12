Успіх схуднення криється в одному надважливому компоненті для організму – клітковині. Її найчастіше можна зустріти у фруктах та овочах, тому йтиметься сьогодні про них.

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Які продукти допоможуть схуднути

Чорниця

Чорниця вміло подбає про здоров'я кишківника, зупинить старіння шкіри та посприяє зниженню ваги. Також ви зможете отримати цілий комплекс позитивних ефектів для організму. Її ще й дуже легко інтегрувати у ранковий прийом їжі, наприклад, додати у кашу, пудинг чи доповнити млинець.

Флавоноїд антоціанін, які є у складі продукту, допомагає організму виробляти адипонектин. Цей гормон відповідає за зниження рівня глюкози, стримування потягу до їжі та прискорення обміну речовин.

Ягоди мають низьку калорійність – приблизно від 32 до 57 калорій на 100-грамову порцію (залежно від ягоди), що робить їх хорошою низькокалорійною їжею для додавання до дієти, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути. Крім того, ягоди містять багато антиоксидантів. Тому доцільно включити їх у свій раціон, незалежно від того, хочете ви схуднути чи ні,

– пояснює дієтологиня Джона Бурдеос.

Грейпфрут



Додайте грейпфрут у раціон / Фото Pexels

Цей цитрусовий фрукт стане чудовим джерелом клітковини та поживних речовин. У складі є особливо багато вітаміну С, вітаміну А та антиоксидантів. Перевагою для фігури стане і низька калорійність – у продукті середнього розміру всього 52 калорії, але як багато насичення. Стане перевагою для організму і значна кількість води, яка гарно зволожує тіло.

Диня

Дині, всупереч протилежно солодкому смаку, належать до сімейства гарбузових, тобто автоматично стають родичками огірків і кабачків, які здобули свою популярність завдяки впливу на кишківник. Вона стане і чудовою супутницею у схудненні, адже городня представниця ну дуже смачна та низькокалорійна. Починати ранок з такого овоча – одне задоволення. В одній чашці залежно від сорту може міститись від 46 до 61 калорії.

У них також багато води, щоб допоможе зі зволоженням і відчуттям ситості, забезпечуючи при цьому невеликою кількістю калорій. Подібно до яблук і ягід, дині можна нарізати й додавати до пластівців, йогурту та смузі,

– рекомендує дієтолог.

Банани

Ви досі не впевнені, що банани корисні для схуднення? Спішимо розвіяти всі міфи про цей надсмачний продукт. Вживання його вранці допоможе прискорити метаболізм і схуднути. Чим менш стиглий продукт, тим менше у складі крохмалю. Зелені фрукти також наповнені вуглеводами, що довго перетравлюються та засвоюються. Переваги знайде для себе і мікробіом кишківника, від якого залежить чи не все ваше фізичне та навіть психологічне здоров'я.