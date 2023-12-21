Регулярно вживаючи волоський горіх у своєму раціоні ви можете помітити покращення в пам’яті та працездатності. Лікарі та диплимовані дієтологи дійшли висновку, що горіх не лише стимулює роботу мозку, але й позитивно впливає на настрій та нервову систему.

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Якщо ви часом відчуваєте, що втратили концентрацію уваги та забуваєте про певні речі, спробуйте вживати щодня волоський горіх. Пам’ятайте, що він корисний для мозку, тому не забувайте вживати його як перекус кожного дня.

Чому волоський горіх корисний для мозку

Він багатий антиоксидантами

Доктор медичних наук Елліана Роуз каже, що горіх має протизапальні властивості та важливий для здоров’я мозку та відновлення після травм.

Ці рослинні сполуки діють як потужні антиоксиданти в організмі. За даними Harvard Health Publishing підтримка низького рівня холестерину та контроль запалення можуть знизити ризик серцевого нападу або інсульту.



Волоські горіхи є дуже корисними / Фото uapg

Знижує захворювання хворобою Альцгеймера

Дієтолог Лорен Манакер розповіла, що олія, яка міститься у волоських горіхах захищає клітини мозку від раннього захворювання хвороби Альцгеймера.

Дослідження 2022 року в журналі "Nutrients" показало, що олія волоського горіха захищає клітини від окислювального стресу, покращує функцію клітин мозку та зменшує прогресування хвороби Альцгеймера.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Покращують пам’ять

Перекус волоськими горіхами може допомогти покращити вашу пам'ять незалежно від віку. Експерт з галузі імунології Сьюзан Блейк каже, що в горіхах міститься кілька незамінних жирів, які пов’язані з покращенням пам'яті.

Скільки волоських горіхів треба їсти

Трохи більше жменьки волоських горіхів щодня – необхідна кількість для зміцнення здоров’я мозку. Додавайте горіхи у вівсянку, гранолу, йогурт, печиво чи салат.