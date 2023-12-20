Цінні поради щодо корисного та збалансованого сніданку дала дієтологиня Євгенія Розум.
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За її словами, для сніданку важливі рослинні або тваринні жири. Оскільки ранкова жовч густа, то коли ми їмо продукти з жирами, жовчний міхур починає легше скорочуватися. Це така собі профілактика жовчнокам’яної хвороби, бо йде добрий відтік жовчі й вона не застоюється.
Кисломолочний сир з ягодами – корисний сніданок / Фото Pexels
Для того, щоб вам було легко обрати для себе сніданок відштовхуючись від власних смакових вподобань, Євгенія Розум надала на вибір кілька варіантів:
- круте яйце або яйце пашот;
- салат чи тост з авокадо або горіхами;
- твердий та кисломолочний сир із зеленню та сіллю або з ягодами;
- каша з фруктами чи ягодами з додаванням шматочка масла або вершків;
- каша з овочами, які заправили оливковою олією;
- несолодкий йогурт із цільними ягідками.
Жовч – цінна рідина для нас і має багато важливих функцій: вона дає детоксикацію, нормальне функціонування кишківнику, допомагає ліпше засвоювати жири, робить профілактику атеросклерозу, позитивно впливає на нашу мікрофлору,
– зазначила дієтолог.
Саме тому важливо вживати сніданки з жирами, щоб та жовч, яку ми накопичили за ніч, використовувалась максимально правильно, а не застоювалась.