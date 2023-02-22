Ложка постійно падає у гарячу каструлю, а за вмістом супу чи іншої страви ви ніяк не можете встежити? Вберегти від цих неприємних моментів і додаткового прибирання допоможе два прості лайфхаки.

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Як менше дратуватись на кухні

Спростити собі буденність та полюбити кухню не проти напевне кожен, кому доводиться частенько стояти біля плити і готувати домашні страви.

Ловити ложку, яка стрімко летить у гарячу страву, напевно доводилось чи не кожному. І тут можна сподіватись хіба що на денний запас фарту, який, на жаль, може бути вичерпаний. Діставати з супу столове наряддя – не найприємніше завдання.



Вам допоможе прищіпка / Фото Sante Plus

Розв'язати вашу проблему зможе звичайна прищіпка, яку слід закріпити на каструлі чи ручці від неї. Вона слугувати своєрідним тримачем для ложки і завжди буде під рукою. Важливо використовувати прищіпки, виготовлені з матеріалу, який не піддається впливу високих температур: дерев'яні або залізні підійдуть найкраще.

Якщо ж під рукою не було прищіпки, можете скористатись звичайною канцелярською гумкою. Нею слід обгорнути край ложки, аби та не сковзала по каструлі.

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Скористайтесь дерев'яною ложкою / Фото Sante Plus

Варити картоплю чи макарони буває небезпечно для чистої плити. Якщо відвернутися на кілька хвилин, можна легко проґавити момент, коли біла піна почне стікати по каструлі, залишаючи по собі сліди, які не так вже й легко відмити. Ви будете здивовані, але врятувати від цієї популярної проблеми може дуже легке рішення: просто поставне дерев'яну ложку поверх каструлі.