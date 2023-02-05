Зарадити вашому серцю можуть не лише корисні та не завжди смачні продукти. Експерти назвали смаколики, які ви точно захочете скуштувати.

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Що смачне з'їсти, щоб покращити стан здоров'я

Солодке

Цукор має фатальний вплив на здоров'я вашого серця. Проте існують ласощі, які будуть для вас корисними. У списку таких опинилась чорниця, яка має фантастичні позитивні наслідки для здоров'я серця. Її ви можете вживати з йогуртом, додавати у фруктові салати чи до ранкової вівсянки.

Жменька чорниці на день відлякує кардіолога. Кілька досліджень показали, що чорниця знижує ризик діабету, ожиріння та серцевих захворювань. Крім того, ці смачні ягоди містять велику кількість сполук, які називаються антоціанами, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес і пошкодження клітин,

– повідомляє кардіолог Джошуа Ло.

Солоне



Попкорн покращує здоров'я серця / Фото Pexels

Замінити картопляні чипси, переповнені шкідливими жирами та добавками, можна солоною, але куди здоровішою закускою – попкорном. Він не лише вбереже від зайвих кілограмів, але й стане відкриттям для вашого здоров'я. Все завдяки цільному зерну, з якого складається закуска, та кількості клітковини, яка є всередині. Головне правило – не перебільшити зі спеціями: зведення масла та солі до мінімуму є важливим.

Кисле

Ну і як бути у здоровому раціоні без дози кисленького, яку можна отримати завдяки додаванню грецького йогурту. У його складі є багато пробіотиків, які надважливі для здоров'я кишківника.

Грецький йогурт пов'язаний із низьким рівнем холестерину та тригліцеридів, що знижує ризик серцевих захворювань. Крім того, регулярне вживання порції корисного грецького йогурту вранці (або інший час доби) може знизити ризик розвитку діабету 2 типу та серцевих проблем,

– підсумував експерт.